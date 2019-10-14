Американские ракеты в Азии ухудшают ситуацию в сфере международной безопасности - Путин

США ведут переговоры с Японией и Южной Кореей о размещении своих ракет средней и меньшей дальности, что делает Россию целью номер один.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), проходящем в Ашхабаде.

"Уже объявлено официальными представителями Пентагона, что США собираются размещать ракеты средней и меньшей дальности в Азии. Они прямо публично об этом заявили. Ведут переговоры с Японией и с Южной Кореей", - отметил он.

"Ясно, кто является целью номер один в данном случае, - продолжил президент. - Нас это не радует, потому что это и нас касается. Имею в виду, что мы должны будем смотреть, конечно, где конкретно будут установлены, но это будет достигать и российской территории. Поэтому это всё не улучшает, а ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности".

Глава российского государства указал на то, что сохраняется неопределенность и вокруг судьбы истекающего в феврале 2021 года договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемого договора СНВ-3.

"До сих пор администрация США не определилась, что она собирается с этим делать. Насколько мы понимаем и чувствуем, там, внутри администрации идут споры. Кто-то говорит, что нужно продлить, кто-то считает, что США не должны себя связывать по рукам и ногам этими ограничениями. Это тоже создает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений, что очень плохо", - подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин отметил, что выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности связан с их азиатской политикой.