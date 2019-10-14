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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Россия планирует использовать группировки роботов при освоении Луны

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Станция "Луна-25"
Станция "Луна-25".
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Роботы будут помогать людям работать на поверхности Луны, следует из материалов к контракту на исследования вопросов реализации пилотируемых полетов на спутник Земли.

Согласно документу, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса", головное учреждение госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш за 373 млн 393 тысячи рублей к концу 2021 года проведет необходимые исследования перед началом полетов людей на Луну.

К этому времени будут разработаны предложения по методам регенерации воздуха в обитаемых отсеках и воды на лунной станции. Кроме того, при освоении Луны планируется использовать интеллектуальные системы управления роботами для пилотируемых лунных миссий, а на самой Луне космонавты будут в реальном времени управлять группой роботов на поверхности спутника, также планируется работа машин в автономном режиме, при этом они должны будут уметь взаимодействовать между собой.

Роботов планируется задействовать и во время полетов лунных кораблей.

Кроме того, ЦНИИмаш должен придумать, как использовать за пределами планеты 3D-принтеры: специалисты разработают предложения "по применению аддитивных технологий при решении задач исследования и освоения Луны".

Также в ходе работы планируется проработать систему отбора, подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов, разработать предложения по облику и основным тактико-техническим требованиям к лунному взлетно-посадочному комплексу. Кроме того, к 2022 году будет проработан проект программы исследования и освоения Луны на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.

Российский проект освоения Луны состоит из трех этапов и планируется на перспективу до 2040 года.

Первый этап получил название "Вылазка", когда к Луне будет отправлено несколько аппаратов для дистанционного изучения спутника, а также аппарат "Луна-27", который сядет на Луну для изучения грунта и обследования поверхности с целью размещения базы на поверхности спутника.

На втором этапе "Форпост" будет создана окололунная орбитальная станция, а также отработана посадка лунного взлетно-посадочного комплекса, сначала в беспилотном варианте, а затем с людьми на борту. В ходе серии полетов начнутся работы по созданию базы, отработаны вопросы применения роботов, доставлен энергетический модуль.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Луна
Робот
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