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14.10.2019
ТАСС

Технология отбора космонавтов по генотипу может начать внедряться в 2020-2021 годах

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Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Впоследствии могут измениться требования к уровню здоровья космонавтов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новая технология отбора будущих космонавтов в зависимости от их генетической предрасположенности к радиационной чувствительности планируется к внедрению к 2020-2021 годам. Этом поможет отбирать претендентов для полетов в дальний космос, сообщил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба накануне 15-летнего юбилея организации порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Разработана технология отбора радиорезистентных и радиочувствительных индивидуумов. Эта технология планируется к внедрению в 2020-2021 годах и может быть использована для отбора контингентов, работающих в условиях радиационных рисков, в том числе космонавтов", - сказал Уйба.

Впоследствии могут измениться требования к уровню здоровья космонавтов. "Перед тем, как человечество начнет активную экспансию в дальний космос, необходимо оценить генетические риски для последующих поколений. И эти исследования у нас запланированы. Сейчас как раз происходит кропотливая работа по пересмотру приказов, определяющих необходимый уровень здоровья и необходимых исследований", - отметил он.

По словам главы ФМБА, агентство провело уже несколько больших экспериментов и разработало методики адаптации человека для дальних космических полетов. Модель адаптации в космосе учитывает особенности и персональные возможности организма. "Например, устойчивость к излучениям у людей бывает разная, а она очень важна в космосе, особенно для дальних космических полетов. Мы определяем как раз чувствительность к радиации у человека и можем проводить отбор космонавтов именно для дальнего космоса, учитывая эту особенность организма", - пояснил он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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