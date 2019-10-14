Килотонна под скалой: как прошли первые в СССР подземные ядерные испытания

58 лет назад - 11 октября 1961 года - на Семипалатинском полигоне произошло первое в СССР подземное испытание ядерного оружия. Тротиловый эквивалент взорванных в горном массиве Дегелен зарядов составил 1 килотонну.

Целью эксперимента было не только отработать методику подземных испытаний, но и разработать способы и средства дальнего обнаружения подобных взрывов. Для этого в скалах Дегелена была проложена 380-метровая штольня, сама камера располагалась на глубине 380 метров.

Есть воспоминания Виталия Бахардина, в 1961-64 годах проходившего военную службу на Семипалатинском ядерном полигоне. Он рассказывает, что пробивали штольню шахтеры: они сверлили глубокие шурфы в скалистой породе, закладывали в них взрывчатку и подрывали. Затем все неровности сглаживались отбойными молотками. "Стены и потолок прорубались в скальной массе без оглядки на качество поверхности, ибо важно было выдержать такие размеры, чтобы по штольне свободно проезжала вагонетка с грузом, а им могла быть как горная порода, так и атомный заряд. Вот почему, на всем протяжении штольни, со всех сторон торчали скальные выступы. На определенных расстояниях от места закладки заряда, в боковых стенах "норы" вырубались небольшие помещения (боксы), в которых размещались габаритные датчики и приборы", - вспоминает он.

Для того, чтобы радиоактивные продукты взрыва не попали бы на поверхность, в штольне установили три участка забивки. По первому - сорокаметровому - была проложена труба для вывода потоков нейтронов и гамма-излучения к приборам. Вторая забивка была 30 метров длиной. Третья - 10 метров. В районе эпицентра взрыва ученые поставили также подопытных животных.

Командный пульт, откуда подрывался снаряд, находился в 5 километрах от устья штольни. От взрыва гору в эпицентре подняло на 4 метра, однако созданным постройкам удалось сдержать всю мощь снарядов под землей.

О самом взрыве вспоминает Виталий Бахардин: "Как бы "вздохнув", гора слегка раздулась и тут же осела. Лежавший на ее боках снег посыпался вниз, но не весь. Раскаленные газы из толщи горы вырвались, почему-то, только через ее вершину и, лежавшая на ней снежная шапка, мгновенно превратилась в пар. "Пых!!!" и от макушки в небо ринулось белое паровое облако, а сама она, вдруг, сразу стала белесой". После взрыва ощущалось сильное колебание земли.

После того, как волна улеглась, научные сотрудники и рабочие вошли в штольню и обнаружили, что участок до третьей забивки остался в хорошем состоянии, выжили приборные боксы. Дозиметристы определили, что радиоактивного заражения там не было. В заполненную обрушившейся породой полость взрыва ученые смогли попасть с помощью горной проходки в 1964 году.

Наземные испытания ядерного оружия, как и воздушные, проводились на Семипалатинском полигоне до 1963 года, когда был подписан советско-британско-американский договор, запрещающий их. После этого все испытания сосредоточились под землей.

Мария Волкова