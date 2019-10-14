Южная Корея рассматривает возможность в перспективе строительства большого авианосца

Как сообщил южнокорейский деловой веб-ресурс "Money Today" со ссылкой на бывшего руководителя ныне правящей южнокорейской Совместной Демократической партии Чже Сон Соя (сейчас являющегося членом комитета по обороне Национального собрания Южной Кореи), во время принятия программы строительства к 2033 году большого универсального десантного корабля, ВМС Южной Кореи рассматривали также возможность строительства полноценного крупного авианосца. Однако в итоге ВМС Южной Кореи решили пока что остановиться на постройке большого универсального десантного корабля (УДК) нового проекта LPH-II стандартным водоизмещением около 30 тысяч тонн, отложив вопрос об авианосце на более отдаленное будущее.

Аванпроекты "среднего" (слева) и "легкого" (справа) авианосцев, рассматривавшиеся ВМС Южной Кореи (с) Офис Чже Сон Соя / news.mt.co.kr

Чже Сон Сой в распространенном им ранее в комиссии по ВМС и ВВС комитета по обороне Национального собрания докладе настаивает на пересмотре решения ВМС и строительстве вместо УДК "среднего авианосца", мотивируя это в первую очередь строительством авианосцев в КНР.

Согласно предоставленным Чже Сон Соем материалам, на рассмотрение ВМС Южной Кореи были представлены два аванпроекта авианосцев:

"Средний" авианосец стандартным водоизмещением 53692 т и полным водоизмещением 71400 т. Наибольшая длина корабля 298 м, ширина 75 м. Авиагруппа в 32 самолета и восемь вертолетов. Экипаж 1340 человек (включая 640 человек личного состава авиагруппы). Оценочная стоимость постройки 5,4 трлн вон (около 4,5 млрд долл США).

"Легкий" авианосец стандартным водоизмещением 33751 т и полным водоизмещением 41500 т. Наибольшая длина корабля 238 м, ширина 62 м. Авиагруппа в 12 самолета и восемь вертолетов. Экипаж 720 человек (включая 320 человек личного состава авиагруппы). Оценочная стоимость постройки 3,1 трлн вон (около 2,6 млрд долл).

В качестве предполагаемого к базированию на авианосцах самолета, видимо, рассматривается Lockheed Martin F-35B, закупка которых уже некоторое время планируется Южной Кореей для оснащения УДК. Однако следует отметить, что трамплин на представленных изображениях авианосцев отсутствует, зато изображено нечто вроде катапульт.

Со стороны bmpd заметим, что, видимо, для Южной Кореи строительство авианосцев не встретит особых техннических или экономических препятствий, особенно в перспективе. Уместно отметить, что оборонный бюджет Южной Кореи на 2020 год предполагается в размере 50,15 трлн вон (41,29 млрд долл), то есть фактически уже вплотную приблизился в долларовом исчислении к оборонным расходам России.