40-летнее становление региональной сверхдержавы

Вышла монография о военной мощи Ирана

Происходящие события вокруг Исламской Республики Иран (ИРИ), участие Ирана в военных операциях в Сирийской Арабской Республике на стороне официального Дамаска привлекли повышенное внимание мирового сообщества к военному потенциалу этой страны. Поэтому весьма актуальным стал выход в свет книги, посвященной военной политике и Вооруженным силам Ирана. Ее авторы – ведущие специалисты по региону Ближнего и Среднего Востока Военного университета Министерства обороны Российской Федерации кандидат политических наук Тахир Ганиев, кандидат политических наук Сергей Задонский и кандидат военных наук Владимир Карякин (Ганиев Т.А., Задонский С.М., Карякин В.В. Военная мощь Исламской Республики Иран: военная политика и вооруженные силы страны. Т. 1. 2. – М.: Институт Ближнего Востока, 2019. – 1021 с.).

Вышедшая монография представляет собой новаторскую попытку оценить современные успехи Исламской Республики Иран в деле завоевания позиций ведущей ближневосточной державы.

В своей работе авторы убедительно показали, что на Ближнем Востоке в настоящее время сформировалась система региональных держав – Иран, Турция и Саудовская Аравия, – политика которых определяет не только геополитическую динамику региона, но и отношения данных государств с ведущими мировыми державами на международной арене.

Исламская революция 1979 года обусловила появление новой парадигмы в мировой политике – неошиизма (или хомейнизма), основоположником которой был лидер исламской революции в Иране и создатель Исламской Республики Иран аятолла Хомейни. Вопросы практической реализации этого учения изложены в доктрине ИРИ, стержнем которой является экспорт исламской революции. Новая форма государственного устройства и управления в Иране обусловила строительство принципиально новых вооруженных сил, которые подверглись масштабным испытаниям в годы ираноиракской войны, продолжавшейся с 1980 по 1988 год.

Как известно, война как социальное и политическое явление наносит серьезный ущерб экономике и демографической ситуации страны. Однако с Ираном этого не произошло. Страна успешно преодолела последствия войны и вышла из нее еще более окрепшей. Более того, по опыту ведения боевых действий практически с чистого листа был создан мощный национальный обороннопромышленный комплекс, что легло в основу современной военной мощи Ирана.

В современном мире считаются с государствами, обладающими значительными геополитическими потенциалами, среди которых первостепенное значение имеют экономика, военная мощь, демография и идеология. Тегеран максимально эффективно использовал все эти четыре фактора, опираясь на уникальное геостратегическое положение в Евразии, богатые природные ресурсы, историю страны и учение аятоллы Хомейни.

Парадокс новейшей истории Ирана состоит в том, что исламские революционеры, свергнувшие шаха, превратили страну в региональную сверхдержаву. Они осуществили то, о чем шах лишь мечтал. Но дело здесь не столько в парадоксальности развития исторического процесса, сколько в том, что начатое шахом движение к великой цивилизации продолжило шиитское духовенство, опираясь не на модель западной демократии, а на геополитические факторы, являющиеся реальной основой развития персидской цивилизации. Но этот путь тернист, и массированное противодействие со стороны Соединенных Штатов и Израиля заставляют официальный Тегеран продолжать развитие экономики и совершенствовать силовые структуры государств.

Авторам монографии удалось всесторонне показать военную организацию Ирана. В книге подробно описана организационная структура армии, Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Сил охраны порядка и Басидж, структура и задачи войск специального назначения, способы действий диверсионноразведывательных групп, а также принципы комплектования и организации боевой подготовки сил специального назначения.

Авторы рассматриваемого труда отмечают, что Запад и Израиль с опасением наблюдают за развитием ракетноядерных программ Ирана. Причиной подобного беспокойства выступают региональные амбиции Тегерана. Свидетельством являются разработка Ираном и принятие на вооружение оперативнотактических ракет "Шихаб3" и "Шихаб4", а также работы над созданием ракет "Шихаб5" и "Шихаб6". Последняя модификация является

межконтинентальной баллистической ракетой. Совершенно ясно, что эти дорогостоящие средства доставки создаются не для того, чтобы их оснащать боеголовками в обычном снаряжении.

В связи с этим США и Израиль не исключают использования военной силы, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Вместе с тем они надеются на постепенную трансформацию исламского теократического режима в светскую форму государственности или в крайнем случае преобразование его в более мягкую приемлемую для Запада форму. Это, несомненно, повлечет отход от антиамериканской и антиизраильской политики и вхождение ИРИ в мировой рынок. Но эту трансформацию, эти возможные изменения они обуславливают свертыванием ракетноядерной программы и признанием властями Тегерана недопустимости экспорта исламской революции в другие страны.

Как справедливо утверждают авторы, в настоящее время военной угрозы, связанной с возможностью нанесения со стороны США или Израиля удара по ракетноядерным научным центрам ИРИ с целью воспрепятствования продолжения ядерной программы, не существует. Но, с другой стороны, не исключается опасность возникновения вооруженного конфликта в связи с общим обострением обстановки на Ближнем Востоке, в зоне Персидского залива, спровоцированного жесткими действиями иранского КСИР на море или в воздухе.

Большое внимание авторы уделяют вопросам анализа и прогнозирования региональной военнополитической обстановки с целью определения вероятных сценариев ее развития. Здесь следует отметить взвешенность проведенного анализа и обоснованность сделанных выводов. Несомненно, любой гипотетический конфликт, в который так или иначе втянут Иран, может приобрести глобальный характер по своему воздействию на экономику всех без исключения стран мира. В связи с этим авторы отмечают, что в распоряжении вашингтонской администрации остается ограниченный выбор альтернатив: от наращивания экономических санкций и попыток изоляции Ирана на международной арене до молчаливого признания за Тегераном статуса региональной державы, обладающей ядерными и ракетными технологиями. Это приведет к вхождению Ирана в мировой ядерный клуб со всеми вытекающими последствиями.

В заключение следует отметить, что книга Т. Ганиева, С. Задонского и В. Карякина содержит наряду с всесторонним анализом военной политики и военной мощи Ирана

немало интересных фактов и суждений, позволяющих сделать выводы о современной геополитической обстановке и военностратегической ситуации в регионе Ближнего и Среднего Востока и тенденциях ее развития.

Книга написана ярким, доступным языком и вызовет интерес у востоковедов, политологов и военных специалистов, а также у широких слоев читателей, интересующихся проблемами внутренней, внешней и военной политики Ирана.

Владимир Сажин

Владимир Игоревич Сажин – старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук.