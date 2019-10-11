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11.10.2019
Военное обозрение

"Скоро будут свои истребители": Начштаба ВВС Индии дал понять, что Су-57 покупать не планируют

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Громкое заявление сделал начальник штаба ВВС Индии маршал авиации Ракеш Бхадаурия. Маршал заявил о том, что у ВВС Индии "скоро появится собственный многоцелевой истребитель пятого поколения".

Источник изображения: topwar.ru

Заявление индийского военачальника приводит индийская служба новостей ZeeNews.

Начштаба ВВС Ракеш Бхадаурия:

У Индии скоро будут истребители, которые смогут конкурировать с американскими F-22 и F-35, китайским Chengdu J-20 и российским Су-57 компании "Сухой". Разработка усовершенствованного истребителя пятого поколения была начата и ведётся со значительным ускорением.

Эта программа в Индии носит название AMCA. Ранее утверждалось, что это даже не пятое, а шестое поколение истребителей, которые получат ВВС Индии. Однако до настоящего момента обычно добавлялось, что эти самолёты смогут появиться на вооружении частей военно-воздушных сил Индии не ранее 2030 года.

Теперь же Ракеш Бхадаурия использовал слово "скоро", говоря о появлении в составе ВВС истребителей AMCA. Как именно "скоро", не уточнил.

Маршала авиации Индии цитируют индийские СМИ:

Мы будем использовать свой собственный истребитель-невидимку пятого поколения, никакой другой.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, начштаба ВВС Индии дал понять, что Нью-Дели Су-57 у России покупать не планирует. Ранее Индия вышла из совместной программы создания истребителя нового поколения FGFA, в которой участвовала вместе с российскими специалистами.

AMCA – программа индийского одноместного истребителя нового поколения. Планируется, что истребитель будет нести вооружение в том числе во внутренних отсеках, будет обладать двигателем индийского производства, "обеспечивающим высокую маневренность".

Заявления о скором появлении такого истребителя в Индии выглядят на данный момент в большей мере заявлениями для внутреннего пользования.

Комментарий индийского пользователя к словам маршала:

Этими объявлениями мы сами будем издеваться над собой. Статья начинается с того, что "у Индии скоро будет самолет 5-го поколения, конкурирующий с F-22 и F-35". Это только показывает, насколько мы далеки от реалистичной оценки того, что нужно для разработки самолета 5-го поколения. У нас возникают проблемы даже с полным производством Tejas в количествах, чтобы иметь какой-либо эффект, и мы продолжаем разработку самолета 5-го поколения без единой технологии, необходимой для его создания. Они, похоже, не имеют понятия, о чём они говорят. Они путаются между тем, что они хотят, и тем, что ожидается. Можно предположить, что что-то появится не раньше 2035 года.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
FGFA
J-20
Tejas
ПАК ФА
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
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