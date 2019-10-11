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11.10.2019
Российская газета

Бой в стратосфере: МиГ-31 сняли на видео во время ночных тренировок

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Источник изображения: rg.ru

В интернете появился видеосюжет о специфической тренировке экипажей Миг-31. Сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия работали ночью в стратосфере.

Съемки в Пермском крае проводил телеканал "Звезда". Как сообщается в сюжете, на такой высоте проявляются определенные особенности самолетов.

Заместитель командира полка по военно-политической работе Марсель Юнусов пояснил, что из-за разреженности воздуха в стратосфере движение истребителя отличается большей плавностью и инертностью.



"В связи с этим необходимы от летчика более плавные движения рулями и контроль постоянный систем работы двигателя", - отмечает он.

Во время вылета осуществлялась отработка командных действий в составе звена из четырех истребителей. Пилотам следовало "уничтожить" условного противника, роль которого выполнял еще один Миг-31. При этом наземные силы ПВО не оказывали помощь в поиске. Пилоты знали только примерные координаты "врага" и вели охоту за ним, полагаясь лишь на бортовые радиолокаторы. Тем не менее экипажи выполнили задачу.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
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