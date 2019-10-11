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11.10.2019
Известия.ru

Опубликованы кадры испытаний автомата Калашникова двухсотой серии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Концерн "Калашников" опубликовал в четверг, 10 октября, кадры испытаний автомата Калашникова двухсотой серии. Проверялась надежность оружия при воздействии на него грязи, пыли и других факторов, сообщает телеканал "Звезда".

К автоматам Калашникова двухсотой серии относятся АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204, АК-205. Они разрабатывались ОАО "Ижмаш" в 2008-2009 годах, однако позже разработка была свернута. Почти через 10 лет она возобновилась. Всю линейку представили на выставке "Армия-2017".



Автоматы Калашникова двухсотой серии по компоновке и устройству основных узлов аналогичны автомату АК-74М и другим автоматам сотой серии. При этом сохраняется классическая автоматика с длинным ходом газового поршня и запиранием ствола поворотным затвором на два боевых упора.

28 сентября концерн опубликовал видео "экстремального теста" автомата АК-74М. В ходе испытания автомат проверили на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.

Ранее в сентябре стало известно, что армия США закупит пять макетов автомата Калашникова. Как пояснил военный эксперт, таким способом американцы хотят воссоздать образ вероятного противника на учебных полигонах.

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Страны
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
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АРМИ-20XX
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