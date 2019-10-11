Опубликованы кадры испытаний автомата Калашникова двухсотой серии

Концерн "Калашников" опубликовал в четверг, 10 октября, кадры испытаний автомата Калашникова двухсотой серии. Проверялась надежность оружия при воздействии на него грязи, пыли и других факторов, сообщает телеканал "Звезда".

К автоматам Калашникова двухсотой серии относятся АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204, АК-205. Они разрабатывались ОАО "Ижмаш" в 2008-2009 годах, однако позже разработка была свернута. Почти через 10 лет она возобновилась. Всю линейку представили на выставке "Армия-2017".

Автоматы Калашникова двухсотой серии по компоновке и устройству основных узлов аналогичны автомату АК-74М и другим автоматам сотой серии. При этом сохраняется классическая автоматика с длинным ходом газового поршня и запиранием ствола поворотным затвором на два боевых упора.

28 сентября концерн опубликовал видео "экстремального теста" автомата АК-74М. В ходе испытания автомат проверили на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.

Ранее в сентябре стало известно, что армия США закупит пять макетов автомата Калашникова. Как пояснил военный эксперт, таким способом американцы хотят воссоздать образ вероятного противника на учебных полигонах.