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11.10.2019
ЦАМТО

"Росэлектроника" разработала радиолокатор для обнаружения миниатюрных БЛА

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ЦАМТО, 10 октября. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разработал радиолокационную станцию для обнаружения малоразмерных БЛА на расстоянии до 7,5 км. Оборудование построено полностью на отечественной электронно-компонентной базе и не имеет аналогов в России.

Станция радиоподсвета цели (РПЦ) предназначена для обнаружения и сопровождения малоразмерных и малоконтрастных целей с эффективной площадью рассеивания от 30 см2, широким диапазоном скоростей и возможностью совершения полетов на малых и сверхмалых высотах. При обнаружении объекта аппаратура передает информацию на диспетчерский пульт или в центр управления.

Оборудование представляет собой многоканальную радиолокационную станцию Ка-диапазона, отличающуюся небольшими габаритами – 325х240х230 мм. РПЦ размещается на поворотном устройстве, которое обеспечивает обзор во всех направлениях. Управляться станция может как вручную с ноутбука, так и автоматически.

"Опасности, которые могут представлять беспилотники, становятся все более очевидными. Малоразмерные БЛА способны вести наблюдение, разведку, нести взрывчатку или другие вооружения и служить средством нападения. Действовать в одиночку или в составе целого "роя БЛА". Причем речь идет не только о специальных беспилотниках, изготовленных в промышленных условиях. Это может быть игрушечный коптер из детского магазина или аппарат, изготовленный кустарным способом. Традиционные методы радиолокации не обеспечивают надежное обнаружение БЛА с малой отражающей поверхностью. Разработка холдинга "Росэлектроника" успешно решает эту задачу. Безусловно, новинка будет востребована как среди специальных, так и среди гражданских заказчиков", – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Комплекс разработан специалистами АО "НПП "Салют" (входит в "Росэлектронику") совместно с МКБ "Факел" (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). На сегодняшний день созданы первые образцы аппаратуры и проведены полевые испытания радиолокационной станции.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Ростех
Росэлектроника
Салют НПП
Факел МКБ
Проекты
БПЛА
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