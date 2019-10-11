"Росэлектроника" разработала радиолокатор для обнаружения миниатюрных БЛА
ЦАМТО, 10 октября. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разработал радиолокационную станцию для обнаружения малоразмерных БЛА на расстоянии до 7,5 км. Оборудование построено полностью на отечественной электронно-компонентной базе и не имеет аналогов в России.
Станция радиоподсвета цели (РПЦ) предназначена для обнаружения и сопровождения малоразмерных и малоконтрастных целей с эффективной площадью рассеивания от 30 см2, широким диапазоном скоростей и возможностью совершения полетов на малых и сверхмалых высотах. При обнаружении объекта аппаратура передает информацию на диспетчерский пульт или в центр управления.
Оборудование представляет собой многоканальную радиолокационную станцию Ка-диапазона, отличающуюся небольшими габаритами – 325х240х230 мм. РПЦ размещается на поворотном устройстве, которое обеспечивает обзор во всех направлениях. Управляться станция может как вручную с ноутбука, так и автоматически.
"Опасности, которые могут представлять беспилотники, становятся все более очевидными. Малоразмерные БЛА способны вести наблюдение, разведку, нести взрывчатку или другие вооружения и служить средством нападения. Действовать в одиночку или в составе целого "роя БЛА". Причем речь идет не только о специальных беспилотниках, изготовленных в промышленных условиях. Это может быть игрушечный коптер из детского магазина или аппарат, изготовленный кустарным способом. Традиционные методы радиолокации не обеспечивают надежное обнаружение БЛА с малой отражающей поверхностью. Разработка холдинга "Росэлектроника" успешно решает эту задачу. Безусловно, новинка будет востребована как среди специальных, так и среди гражданских заказчиков", – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Комплекс разработан специалистами АО "НПП "Салют" (входит в "Росэлектронику") совместно с МКБ "Факел" (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). На сегодняшний день созданы первые образцы аппаратуры и проведены полевые испытания радиолокационной станции.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".
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