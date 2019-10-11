В Беларусь для проведения ремонта доставлены 8 штурмовиков Су-25 ВВС Болгарии

ЦАМТО, 10 октября. На ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" (Барановичи, Республика Беларусь) доставлен для проведения капитального ремонта последний, восьмой законтрактованный штурмовик Су-25 ВВС Болгарии.

Как сообщает Scramble Magazine, Су-25 с б.н. 254 в разобранном виде был доставлен 7 октября с болгарской авиабазы "Безмер" в Барановичи на борту Ил-76ТД (б.н. EW-383TH) белорусской компании Ruby Star Airways. Доставка всех восьми машин для проведения ремонта выполнена в течение 40 дней. Ожидается, что первый модернизированный Су-25 будет возвращен заказчику летом 2020 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, белорусское предприятие длительное время не могло приступить к ремонту штурмовиков Су-25 ВВС Болгарии из-за санкций Евросоюза в отношении Беларуси.

Правительство Болгарии в конце ноября 2018 года одобрило финансирование работ по ремонту с продлением сроков эксплуатации штурмовиков Су-25 ВВС Болгарии в сумме 82,5 млн. левов (около 43 млн. евро). Подрядчиком для проведения работ по итогам проведенного тендера было выбрано ОАО "558-й АРЗ" (Барановичи). Поскольку до конца года платежи по контракту не производились, эти средства были перенесены на 2019 год.

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов одобрил сделку с белорусским предприятием своим приказом от 16 ноября 2018 года. В последнем отчете комиссии, которая вела переговоры с заводом, указано, что стоимость выполнения закупочных мероприятий (при необходимости) для ремонта всех 14 самолетов Су-25 ВВС Болгарии составляет 73,665 млн. евро (без НДС). То есть одобренной суммы в 43 млн. евро достаточно для ремонта 8 штурмовиков (шесть одноместных и два двухместных).

После того, как капитальный ремонт восьми самолетов будет завершен, ВВС Болгарии рассмотрят возможность отправки еще шести самолетов для ремонта в Беларусь.

После капремонта штурмовики Су-25 ВВС Болгарии смогут эксплуатироваться до 2027-2028 гг. Предполагается, что МО Болгарии будет поддерживать в боеспособном состоянии авиационную технику советского/российского производства до закупки новых истребителей F-16V Block.70 "Вайпер".