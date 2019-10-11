В США объяснили, зачем русские создали АК-308 под патрон НАТО

Российский концерн "Калашников" впервые представил свою автоматическую винтовку АК-308 в прошлом году на выставке "Армия-2018". На первый взгляд, это переработанный вариант предыдущего автомата АК-12 с некоторыми элементами, взятыми у АК-103, пишет американский эксперт Марк Эпископос. Но за привычной внешностью скрывались важные нововведения, сделавшие АК-308 одним из самых смелых проектов русских. Автомат рассчитан под патрон 7,62х51 мм НАТО.

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С середины сороковых годов под маркой "Калашников" было создано более двух десятков типов штурмовых винтовок. За исключением всего трех образцов, все они использовали советские патроны. Первой попыткой создать оружие под чужой патрон были автоматы АК-101 и АК-102, использовавшие боеприпас 5,56х45 мм. К сожалению, такое оружие для экспорта не привлекло много внимания покупателей.

Не добился успехов и 5,56-мм автомат АК-108. Он был одним из трех типов оружия со сбалансированной автоматикой. Все эти образцы критиковали за излишний вес, переусложненную конструкцию и проблемы с компенсацией отдачи.

Прошло два десятилетия – и концерн "Калашников" вновь пытается выйти на зарубежный рынок с оружием под иностранный патрон. АК-308, в отличие от предшественников, использует более мощный винтовочный патрон 7,62х51 мм – он обеспечивает рост эффективной дальности стрельбы и поражающего действия, уверен эксперт.

Из-за более мощного патрона АК-308 длиннее и тяжелее автомата АК-12. От последнего к нему перешли конструкция складного приклада, улучшенная газовая трубка и т.д. Также использованы наработки по ручному пулемету РПК-74М, за счет чего планируется повысить ресурс конструкции.

По качеству производства новая винтовка АК-308 вряд ли будет отличаться от АК-12, считает автор. Одновременно с этим она должна превосходить предшественника по боевым и эксплуатационным качествам – хотя это следует ожидать от более позднего оружия. Большое значение имеет экономическая составляющая, поскольку АК-308 позиционируется в качестве более дешевого конкурента для зарубежных винтовок под 7,62х51 мм.

Применение готовых деталей от других автоматов должно сократить стоимость АК-308. Однако неизвестно, насколько сложной и дорогой была адаптация оружия под натовский патрон.

Российское правительство не собирается закупать АК-308 для армии или силовых структур. Этот автомат, как и предыдущие АК-101 и АК-102 являются исключительно экспортным образцом, созданным на базе флагманской модели "Калашникова".

Концерн "Калашников" учел опыт предыдущих проектов. "Сотая серия" создавалась для широкого круга заказчиков, а АК-308 сделали с прицелом на конкретного покупателя – Индию.

Не так давно автомат от "Калашникова" оказался в списке претендентов на будущий контракт с Индией. Индийские военные собираются выбрать новую штурмовую винтовку под 7,62х51 мм НАТО и рассматривают разные зарубежные образцы. Автомат АК-308 явно создавался под этот конкурс и показывает желание России вновь продавать Индии стрелковое оружие.

Недорогая винтовка под натовский патрон будет интересна не только Индии. Ее могут приобрести другие страны, желающие получить оружие под патрон НАТО с приемлемой стоимостью. В числе потенциальных клиентов упоминалась Бразилия. Известно об интересе со стороны Пакистана.