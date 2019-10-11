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11.10.2019
ЦАМТО

Новейшие топливозаправщики ЗВО на учении "Эшелон-2019" обеспечили горючим одновременно более 100 ед. техники

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ЦАМТО, 10 октября. Российские военнослужащие совместно с подразделениями ВС Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана применили новейшие автотопливозаправщики массовой выдачи, которые обеспечили горючим одновременно более 100 танков, БМП, БТР и артиллерийских систем.

Тактический эпизод был разыгран в ходе специального учения "Эшелон-2019" с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ).

Подразделения материально-технического обеспечения осуществили подвоз горючего в район условных боевых действий для мотострелковых, танковых и артиллерийских соединений. Военнослужащие развернули новейшие автотопливозаправщики АТЗ-12-10-63501 на базе КамАЗ "Мустанг", каждый из которых может единовременно заправлять 10 колесных и гусеничных машин. Полимерное самозатягивающееся покрытие цистерны танкера не дает вытекать топливу после попадания пуль калибра 7,62 мм, а электромоторы для подачи топливозаправочных рукавов вдвое сокращают время развертывания.

После заправки горючим подразделения продолжили выполнять задачи по предназначению.

Специальное учение "Эшелон–2019" проводится под руководством заместителя командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Андрея Булыги с 8 по 10 октября. В ходе мероприятия военнослужащие шести стран отрабатывают вопросы материально-технического обеспечения КСОР ОДКБ при подготовке и ведении совместной операции, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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