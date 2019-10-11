В Сухопутные войска продолжают поступать современные системы вооружения

ЦАМТО, 10 октября. В соединения и воинские части Сухопутных войск продолжают поступать современные образцы вооружения и военной техники.

Так, в артиллерийские подразделения общевойсковых соединений поставляются реактивные системы залпового огня "Торнадо" и самоходные гаубицы "Мста-СМ", обладающие возможностью автоматического наведения на цель; в противотанковые подразделения – противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных боевых машин.

Для подразделений разведки поступают комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", защищенные автомобили "Тайфун-К".

Подразделения связи переоснащаются на современные средства связи тактического звена управления.

Для танковых и мотострелковых подразделений поставляются современные танки Т-72Б3М и Т-90М, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.