Спутники Eutelsat 5 West B и MEV-1 вышли на рабочие орбиты

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и аппарат Mission Extension Vehicle-1 успешно отделились от разгонного блока "Бриз-М" и вышли на рабочие орбиты, сообщает "Роскосмос".

В госкорпорации отметили, что оба аппарата отделились от разгонного блока штатно.

Отделение спутника Eutelsat 5 West от разгонного блока "Бриз-М" произошло 04:53 мск в соответствии с программой полета. Аппарат Mission Extension Vehicle-1 отделился спустя 19 минут - в 05:12 мск.

Общая продолжительность выведения спутников на целевые орбиты в 65 007 километров от Земли составила 15 часов 54 минуты с момента старта. Этот запуск стал самым длительным по периоду выведения космических аппаратов на орбиту.