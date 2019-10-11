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11.10.2019
Интерфакс-АВН

Спутники Eutelsat 5 West B и MEV-1 вышли на рабочие орбиты

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Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и аппарат Mission Extension Vehicle-1 успешно отделились от разгонного блока "Бриз-М" и вышли на рабочие орбиты, сообщает "Роскосмос".

В госкорпорации отметили, что оба аппарата отделились от разгонного блока штатно.

Отделение спутника Eutelsat 5 West от разгонного блока "Бриз-М" произошло 04:53 мск в соответствии с программой полета. Аппарат Mission Extension Vehicle-1 отделился спустя 19 минут - в 05:12 мск.

Общая продолжительность выведения спутников на целевые орбиты в 65 007 километров от Земли составила 15 часов 54 минуты с момента старта. Этот запуск стал самым длительным по периоду выведения космических аппаратов на орбиту.

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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Компании
Роскосмос
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