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11.10.2019
Известия.ru

Все уйдут от плана: Минобороны сэкономит 9 млрд рублей на кадастре

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Министерство обороны освободят от разработки технического плана при проведении процедур кадастрового учета недвижимости. Это позволит ведомству сэкономить до 9 млрд рублей. Законопроект, предоставляющий военным такое право, разработан Минэкономразвития. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, документ будет внесен в Госдуму сразу после прохождения всех процедур, предусмотренных регламентом правительства. Эксперты считают, что нововведение позволит не только снизить финансовые затраты, но и повысить секретность подведомственных Минобороны зданий.

Министерство обороны освободят от разработки технического плана при проведении процедур кадастрового учета недвижимости. Это позволит ведомству сэкономить до 9 млрд рублей. Законопроект, предоставляющий военным такое право, разработан Минэкономразвития. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, документ будет внесен в Госдуму сразу после прохождения всех процедур, предусмотренных регламентом правительства. Эксперты считают, что нововведение позволит не только снизить финансовые затраты, но и повысить секретность подведомственных Минобороны зданий.

Законопроект (есть в распоряжении "Известий") вносит поправку в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Речь идет о том, что госучет объектов, относящихся к Минобороны, должен "осуществляться без подготовки технического плана, на основании декларации об объекте недвижимости". При этом переход прав на такие здания или совершение сделок с ними допускаются только после уточнения сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В пояснительной записке к документу говорится, что упрощение механизма кадастрового учета и регистрации права собственности в короткие сроки повлияет на наполнение ЕГРН актуальными сведениями об объектах Вооруженных сил. Также это позволит не допустить их исключения из ведения Минобороны и причинения ущерба законным интересам Российской Федерации.

Кроме того, Минэкономразвития указывает на то, что поправка даст возможность серьезно сократить расходы бюджетных денег, выделяемых на учет. Согласно данным ведомства, стоимость кадастровых работ и объем ежегодно выделяемых средств на эти цели позволяют в течение года обеспечить оформление прав лишь в отношении 3–4 тыс. объектов недвижимости. При этом общее количество таких объектов более 192 тыс.

"С учетом изложенного объем бюджетных средств, необходимых на выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости ВС РФ, составляет не менее 9 млрд рублей. Предлагаемый законопроектом подход позволит сократить расходы бюджетных средств", — подчеркивается в пояснительной записке.

Помимо этого, законопроект предусматривает продление до 2025 года срока действия положений закона "О государственной регистрации недвижимости", установивших особенности кадастрового учета и регистрации прав на здания, сооружения и помещения, используемые Вооруженными Силами РФ, а также органами Федеральной службы безопасности.

— Срок внесения законопроекта в Госдуму зависит от прохождения всех предусмотренных регламентом правительства РФ процедур и получения согласований от федеральных органов исполнительной власти, — пояснили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития.

Как рассказали "Известиям" несколько источников в Минобороны, введение упрощенного механизма кадастрового учета и регистрации права собственности напрямую связаны с возросшей интенсивностью возведения объектов недвижимости для военного ведомства. Строится много, но средств для юридического оформления выделяется недостаточно. В результате часть объектов рискует выбыть из ведения Минобороны, что может причинить значительный ущерб военному ведомству.

Эксперты считают, что поправка позволит Минобороны сохранить важную для страны секретность объектов.

— Этот закон поможет существенно сократить время на регистрацию и минимизирует финансовые расходы. Если есть объект, мы зачастую вынуждены о нем слишком много рассказывать для того, чтобы его зарегистрировать. Но есть такие объекты, информация о которых не должна быть широко доступной, — пояснил "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Минобороны имеет собственные структуры, занимающиеся экспертизой проектной документации, отметил в разговоре с "Известиями" гендиректор НИИ проектирования, технологий и экспертизы строительства Дмитрий Топчий.

— Поэтому очевидно, что постановку на учет своих объектов военные будут вести в том формате, в котором им комфортно, в том числе с особенностями работы отделов, отвечающих за соблюдение секретности, — объяснил эксперт.

По его словам, в этой ситуации может возникнуть проблема, связанная с отсутствием у военных собственных кадастровых оценщиков.

— Найти кадастровиков или оценщиков, которые будут работать исключительно с Минобороны, невозможно. Либо надо понимать, что это должны быть специально обученные люди (скорее всего, в погонах), работающие по особому алгоритму, — заявил Дмитрий Топчий.

По словам эксперта, в нынешней ситуации Минобороны выстраивает для себя понятные и прозрачные условия работы.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минэкономразвития РФ
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