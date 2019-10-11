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11.10.2019
bmpd.livejournal.com

Черногория закупит американские бронированные машины JLTV

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Государственный секретарь США Майкл Помпео, посетивший 4 октября 2019 года Черногорию и имевший встречу с президентом Черногории Мило Джукановичем, заявил, что между Соединенными Штатами и Черногорией будет подписано соглашение стоимостью 36 млн долл. на поставку Черногории легких бронированных машин американского производства. Согласно неофициальной информации со ссылкой на неназываемого представителя министерства обороны США, речь идет о закупке Черногорией 67 новых американских бронированных машин Oshkosh JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4.

Поступающая на вооружение армии США легкая бронированная машина Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4х4, февраль 2019 года (с) армия США

Соглашение будет заключено по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Черногория выступит таким образом вторым или третьим фактическим иностранным заказчиком машин JLTV Первым иностранным заказчиком машин JLTV планировала выступить Великобритания - в июле 2017 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Великобритании по линии FMS 2747 машин JLTV, с предполагаемой стоимостью поставки 1,035 млрд долл. Однако до настоящего времени межправительственное соглашение о закупке Великобританией машин JLTV не финализовано. В результате первым фактическим иностранным заказчиком стала Словения, подписавшая в 2018 году соглашение на приобретение по линии FMS 38 машин JLTV с поставкой в 2021-2023 годах.

В августе 2019 года было издано уведомление DSCA о планируемой предстоящей продаже Литве по линии FMS 500 легких бронированных машин JLTV в модификации M1278A1 Heavy Guns, со стоимостью предполагаемой поставки 170,8 млн долл. Однако фктически Литва ведет переговоры о закупке только 200 машин JLTV, и соглашение пока что не подписано.

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Страны
Великобритания
Литва
Словения
США
Черногория
Продукция
JLTV
Компании
Oshkosh
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