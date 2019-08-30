Планы поставки Литве американских легких бронированных машин JLTV

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 27 августа 2019 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Литве по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 500 легких бронированных машин Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4х4 в модификации M1278A1 Heavy Guns Carrier. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки 500 машин JLTV оценивается в 170,8 млн долл.

Американская легкая бронированная машина Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4х4 в модификации M1278A1 Heavy Guns Carrier с оснащением дистанционно управляемым боевым модулем M153 CROWS II с 12,7-мм пулеметом М2 (с) Oshkosh

Согласно уведомлению, планируемые к поставке Литве машины JLTV M1278A1 должны быть оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями M153 Common Remote Weapon Stations (CROWS) в исполнении Baseline v2 Integration Kit, с 12,7-мм пулеметами M2 QCB и круглосуточными прицельными системами M230 TAC-FLIR. В поставку войдут запасные части и обучение. Генеральным подрядчиком поставки выступит производитель этих машин Oshkosh Defense LLC (дивизион корпорации Oshkosh).

Хотя в уведомлении DSCA говорится о возможности поставки Литве 500 бронированных машин JLTV, однако до настоящего времени Литва выражала намерение приобрести только 200 этих машин. Это подтвердил в своем заявлении 28 августа заместитель министра национальной обороны Литвы Гедримас Йеглинскас: "в связи с тем, что правительство США зажигает зеленый свет для Литвы в приобретении 200 бронированных машин Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), мы переходим к двусторонней координации по выработке контракта. Мы намерены подписать его до конца этого года".

В пресс-релизе министерства национальной обороны Литвы говорится, что оно в 2020-2024 годах планирует выделить около 142 миллионов евро на приобретение и техническое обслуживание 200 машин JLTV. Переговоры о закупке JLTV ведутся Литвой с американской стороной с конца 2017 года.

Напомним, что в августе 2015 года Oshkosh Defense.с разработанной ею машиной L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle) была признана министерством обороны США победителем в шедшем длительное время конкурсе по программе JLTV, предусматривающей создание легкой бронированной машины с усиленной баллистической и противоминной защитой для замены в вооруженных силах США основных массовых легких автомобилей HMMWV производства AM General.

Программа JLTV, начатая в 2005 году в интересах армии и корпуса морской пехоты США, предусматривала разработку для замены HMMWV легкой бронированной машины, лишенной основного принципиального недостатка HMMWV - низкого уровня (а то и полного отсутствия) защиты. Весьма высокие требования к защищенности JLTV в сочетании с ограничениями по массе и требованиями высокого уровня подвижности были достаточно нетривиальным вызовом для разработчиков, что и предопределило длительность НИОКР и испытаний по программе.

Согласно условиям полученного в августе 2015 года рамочного контракта министерства обороны США стоимостью 6,749 млрд долл, Oshkosh должна произвести первые 16901 машину JLTV (из них 4483 для морской пехоты США, а остальные для армии США), с началом поставок в течении 10 месяцев с момента подписания контракта. К началу 2017 года были поставлены первые 30 предсерийных машин JLTV, а фактические поставки машин армии США были начаты в июне 2017 года - в 10-ю горнопехотную дивизию, которая получила около 500 машин к началу 2019 года. В 2019 году были начаты поставки машин JLTV в состав 1-й бронетанковой дивизии армии США. Поставки JLTV морской пехоте США были начаты в июле 2019 года, и к концу 2019 года морская пехота США должна получить уже до 300 машин.

Всего согласно планам начала 2015 года, армия США рассчитывала приобрести 49099 машин JLTV к 2040 году, а Корпус морской пехоты США - 4483 машины к 2022 году (общие требования морской пехоты - 9091 единица). Общая стоимость программы оценивается более чем в 30 млрд долл.

Машина Oshkosh JLTV по первоначальным требованиям должна производиться в пяти вариантах - двухместном грузовом М1279 Utility (JLTV-UTL), четырехместных общего назначения М1280 General Purpose (JLTV-GP), носителя вооружения М1281 Close Combat Weapons Carrier (JLTV-CCWC) и носителя турельного вооружения M1278 Heavy Guns Carrier - General Purpose (JLTV-GP), а также тягача (JLTV-T). Ведется создание других вариантов, в частности уже разработан и планируется к производству вариант разведывательной машины JLTV-RV.

Машина Oshkosh JLTV в четырехместном варианте имеет полную боевую массу 6400 кг, оснащена 6,6-литровым дизельным двигателем Gale Banks Engineering 866Т (вариант двигателя GM Duramax V8) нераскрываемой мощности (оценочно около 300 л.с.), автоматической трансмиссией Allisson и независимой подвеской Oshkosh TAK-4i. Полезная нагрузка в четырехместном варианте - до 1600 кг, в двухместном - до 2300 кг. Защищенность машины засекречена, базовое бронирование ("А") может быть в полевых условиях усилено комплектом дополнительной защиты ("В"). Максимальная скорость по шоссе 77 миль/час. Компания заявляет, что по грунтовым дорогам и вне дорог подвижность L-ATV выше, чем у бронированных вариантов автомобиля HMMWV.

Первым иностранным заказчиком машин JLTV планировала выступить Великобритания - в июле 2017 года американское DSCA направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Великобритании по линии FMS 2747 машин JLTV, с предполагаемой стоимостью поставки 1,035 млрд долл. Однако до настоящего времени межправительственное соглашение о закупке Великобританией машин JLTV не финализовано. В результате первым фактическим иностранным заказчиком стала Словения, подписавшая в 2018 году соглашение на приобретение по линии FMS 38 машин JLTV с поставкой в 2021-2023 годах. Литва, видимо, станет вторым иностранным заказчиком JLTV.