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19.03.2019
bmpd.livejournal.com

Военнослужащие 1-й бронетанковой дивизии армии США осваивают новые бронированные машины JLTV

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Военнослужащие 1-й бронетанковой дивизии армии США тестируют новейшие бронированные машины JLTV

В феврале 2019 года в Форт Стюарте (штат Джорджия) военнослужащие 1-й танковой бригады 1-й бронетанковой дивизии армии США приняли участие в обучающем практическом семинаре по вождению и техническому обслуживанию новейших легких бронированных машин JLTV (Joint Light Tactical Vehicles) с колесной формулой 4х4 производства компании Oshkosh Defense.

Данный тип легких бронированных машин должен в скором времени поступить на вооружение бригады.

Всего армия США планирует приобрести 49099 машин JLTV к 2040 году, а Корпус морской пехоты США - 4483 машины к 2022 году (общие требования морской пехоты - 9091 единица). Общая стоимость программы оценивается более чем в 30 млрд долл. США.

Машина Oshkosh JLTV по первоначальным требованиям должна производиться в пяти вариантах - двухместном грузовом М1279 Utility (JLTV-UTL), четырехместных общего назначения М1280 General Purpose (JLTV-GP), носителя вооружения М1281 Close Combat Weapons Carrier (JLTV-CCWC) и носителя 30-мм пушки M1278 Heavy Guns Carrier - General Purpose (JLTV-GP), а также тягача (JLTV-T). Ведется создание других вариантов, в частности уже разработан и планируется к производству вариант разведывательной машины JLTV-RV.

Машина Oshkosh JLTV в четырехместном варианте имеет полную боевую массу 6400 кг, оснащена 6,6-литровым дизельным двигателем Gale Banks Engineering 866Т (вариант двигателя GM Duramax V8) нераскрываемой мощности (оценочно около 300 л.с.), автоматической трансмиссией Allisson и независимой подвеской Oshkosh TAK-4i. Полезная нагрузка в четырехместном варианте - до 1600 кг, в двухместном - до 2300 кг. Защищенность машины засекречена, базовое бронирование ("А") может быть в полевых условиях усилено комплектом дополнительной защиты ("В"). Максимальная скорость по шоссе 77 миль/час. Компания заявляет, что по грунтовым дорогам и вне дорог подвижность L-ATV выше, чем у бронированных вариантов автомобиля HMMWV.

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Страны
США
ЮАР
Продукция
HMMWV
JLTV
Компании
GM
Oshkosh
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