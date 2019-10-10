Париж, Берлин и Лондон осуждают операцию Турции в Сирии и призывают созвать СБ ООН

Париж. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален в среду заявила, что Париж, Берлин и Лондон осуждают турецкую операцию на севере Сирии, сообщает французское радио.

По ее словам, Франция, ФРГ и Великобритания завершили подготовку совместного заявления, в котором "очень решительно осуждают" этот шаг со стороны Анкары.

Де Моншален также сообщила, что Париж, Лондон и Берлин призвали провести заседание СБ ООН, чтобы обсудить ситуацию вокруг операции.