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10.10.2019
ТАСС

Космонавт Овчинин дал советы по работе с роботом "Федором" после общения с ним на МКС

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Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

По словам космонавта, изначально с роботом возникли "разногласия", но потом с ним удалось "договориться"

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 9 октября. / ТАСС/. Российский космонавт Алексей Овчинин направил рекомендации по работе с роботом "Федором" после экспериментов с ним на Международной космической станции (МКС). Об этом он сообщил во время пресс-конференции в среду.

"Рекомендации я выдал. Думаю, они будут учтены", - отметил Овчинин.

По его словам, изначально с роботом возникли "разногласия", но потом с ним удалось "договориться". Овчинин уточнил, что были чисто технические замечания, в целом это "незначительные моменты, которые можно выпустить из вида".

Робот "Федор" совершил полет на МКС в августе. Эксперименты с ним контролировал Овчинин, в то время как управлял "Федором" его коллега Александр Скворцов в режиме аватара. Космонавт был одет в специальный костюм, а робот повторял за ним движения.

Российским членам экипажа МКС не сразу удалось включить электропитание робота, поэтому Овчинин в шутку предложил использовать молоток и гаечный ключ. В итоге на странице "Федора" в Twitter появилась запись, где он пояснил автозапуск попыткой избежать дальнейших проблем в диалоге с космонавтом.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Продукция
Фёдор
Проекты
МКС
Робот
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