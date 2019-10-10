Шойгу отчитал подчиненных за совещания в нерабочее время

Глава Минобороны России Сергей Шойгу потребовал от командиров прекратить проводить совещания с подчиненными за счет их личного времени.

Ранее офицеры и члены их семей пожаловались Шойгу на то, что некоторые совещания проводятся после рабочего дня, из-за чего их участники вынуждены задерживаться на службе допоздна. Министр обороны изучил обстановку на местах, после чего провел закрытое селекторное совещание.

"Хочу обратить внимание всех командиров и начальников на важный вопрос – соблюдения регламента служебного времени. Нарушение режима службы приводит к накоплению усталости, ведет к снижению эффективности управления, и отражается на качестве выполнения задач. Такое положение дел недопустимо!", – передает "Комсомольская правда" слова Шойгу.

Он добавил, что намерен рассматривать систематические нарушения регламента, как неспособность командиров организовать работу своих подчиненных, что будет учитываться при аттестации командного состава.

Шойгу запретил без веских оснований привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей в нерабочее время, включая выходные дни и праздники.

"Когда возникают срочные задачи, это один разговор, но самодурства и чванства – не потерплю. Прошу отнестись серьезно", – заявил глава Минобороны.

Дмитрий Зубарев