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10.10.2019
ЦАМТО

Минобороны Индии получило первый истребитель "Рафаль"

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Источник изображения: Фото: dassault-aviation.com

ЦАМТО, 9 октября. На предприятии компании Dassault Aviation в Бордо-Мериньяк 8 октября состоялась официальная церемония передачи Минобороны Индии первого многоцелевого истребителя "Рафаль" (хвостовой номер RB 001).

В мероприятии приняли участие министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли и министр обороны Индии Раджнат Сингх.

Как сообщал ЦАМТО, межправительственное соглашение на поставку 36 истребителей "Рафаль" было одобрено Комитетом правительства Индии по безопасности (CCS) 24 августа 2016 года. Контракт с компанией Dassault Aviation был подписан 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро. Из 36 выполненных в соответствующей требованиям ВВС Индии конфигурации самолетов, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – в двухместной.

Офсетные обязательства Dassault Aviation в рамках поставки истребителей составляют 50% от стоимости продажи, что включает передачу технологий производства, обслуживание соответствующего оборудования и предоставление услуг.

Как заявлено, 36 закупаемых Индией истребителей "Рафаль" являются наиболее мощной версией этого самолета, выпущенной на текущий момент. Даже ВВС Франции получат сравнимый по боевой мощи истребитель несколько позднее. В соответствии с требованиями контракта, в конструкцию истребителя "Рафаль" должны быть внесены 13 изменений, включая оснащение улучшенной РЛС, израильской нашлемной системой отображения, национальными средствами самообороны, госопознавания и передачи данных, регистраторами полетной информации на 10 часов хранения данных, обеспечена возможность применения с высокогорных аэродромов и т.д.

Хотя первый самолет передан МО Индии 8 октября, первые четыре истребителя "Рафаль" совершат перелет в Индию только в апреле-мае следующего года, а все 36 истребителей прибудут к апрелю 2022 года: через 67 месяцев после подписания межправительственного соглашения. Еще некоторое время потребуется на приведение их к "индийской" конфигурации.

В начале сентября этого года на авиабазе ВВС Индии "Амбала" (штат Харьяна), вблизи границы с Пакистаном, была восстановлена 17-я истребительная эскадрилья, которая станет первым подразделением, оснащенным "Рафалями". До расформирования 8 лет назад эскадрилья была оснащена самолетами МиГ-21. Вторая эскадрилья, 101-я, будет восстановлена на авиабазе "Хасимара" (штат Западная Бенгалия) вблизи с границей КНР. В состав каждой эскадрильи войдут по 18 истребителей "Рафаль".

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Китай
Пакистан
Франция
Продукция
Rafale
МиГ-21
Компании
Dassault
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