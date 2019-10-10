Войти
10.10.2019
Интерфакс-АВН

Численность контингента США в Сирии не изменилась, военные сменили позиции, чтобы не мешать туркам - Пентагон

362
0
0

Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп принял решение о передислокации военных на севере Сирии после консультаций с главой Пентагона Марком Эспером и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, заявили в американском оборонном ведомстве.

"Вопреки постоянным ошибочным сообщениям (СМИ - ИФ) об обратном, министр обороны Эспер и председатель Милли в последние несколько дней консультировали президента по вопросу о сложившейся ситуации и о том, как защитить силы США на севере Сирии в связи с турецкой военной операцией", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что Пентагон по-прежнему считает, что лучшим вариантом для решения проблемы безопасности на севере Сирии было бы создание зоны безопасности при участии США и Турции.

"К сожалению, Турция решила действовать самостоятельно. В результате мы из соображений безопасности переместили войска на севере Сирии таким образом, чтобы они не оказались на пути возможного турецкого вторжения", - отмечают в Пентагоне.

При этом в этом ведомстве заверяют, что "мы к настоящему времени не меняли масштабы нашего присутствия в Сирии".

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных с севера Сирии в связи с планами Турции провести там военную операцию для создания зоны безопасности. Американские политики из обеих партий раскритиковали это решение.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
10.10.2019
Обострение в Сирии: Путин обсудил ситуацию с Совбезом
30.08.2019
Трамп обсудил с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Идлибе - Белый дом
06.09.2018
"Мы в сумасшедшем доме": как Трамп "заказал" Асада
10.04.2017
По грани допустимого
27.02.2017
Турция хочет от США признания того, что операция по освобождению сирийской Ракки должна осуществляться на условиях Анкары - эксперт
26.01.2017
Сигнал с саммита по Сирии: Россия хочет, чтобы лавры миротворца достались ей (The Guardian, Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 14:25
  • 1
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
  • 10.10 14:03
  • 2
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 14:00
  • 12
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 13:58
  • 118
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.10 12:41
  • 1
Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору
  • 10.10 12:03
  • 140
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.10 10:50
  • 1
Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"
  • 10.10 10:41
  • 1
Радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб АВ"
  • 10.10 10:39
  • 5
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 10.10 09:30
  • 4
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 07:38
  • 3
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 06:28
  • 7
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана