Численность контингента США в Сирии не изменилась, военные сменили позиции, чтобы не мешать туркам - Пентагон

Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп принял решение о передислокации военных на севере Сирии после консультаций с главой Пентагона Марком Эспером и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, заявили в американском оборонном ведомстве.

"Вопреки постоянным ошибочным сообщениям (СМИ - ИФ) об обратном, министр обороны Эспер и председатель Милли в последние несколько дней консультировали президента по вопросу о сложившейся ситуации и о том, как защитить силы США на севере Сирии в связи с турецкой военной операцией", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что Пентагон по-прежнему считает, что лучшим вариантом для решения проблемы безопасности на севере Сирии было бы создание зоны безопасности при участии США и Турции.

"К сожалению, Турция решила действовать самостоятельно. В результате мы из соображений безопасности переместили войска на севере Сирии таким образом, чтобы они не оказались на пути возможного турецкого вторжения", - отмечают в Пентагоне.

При этом в этом ведомстве заверяют, что "мы к настоящему времени не меняли масштабы нашего присутствия в Сирии".

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных с севера Сирии в связи с планами Турции провести там военную операцию для создания зоны безопасности. Американские политики из обеих партий раскритиковали это решение.