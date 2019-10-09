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09.10.2019
РИА Новости

Пушков призвал договориться с НАТО о поведении в Черном и Балтийском морях

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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что РФ и НАТО следовало бы договориться о "правилах поведения" в Черном и Балтийском морях.

"Думаю, как минимум надо было бы договориться с НАТО о правилах поведения в этих регионах", - сказал Пушков на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" во вторник в Минске.

Он подчеркнул, что если с американской стороной есть договоренности о поведении в воздушном пространстве Сирии, то нет причин, которые могли бы помешать договориться и по поводу поведения в Балтике и Черном море.

"Мы видим, что сегодня разрабатываются планы по увеличению присутствия НАТО в Черном море, проводятся активные маневры недалеко от Калининграда. Это достаточно опасная ситуация", - сказал политик.

Он заметил, что ранее было "молчаливое взаимопонимание" между РФ и НАТО о поведении в этих акваториях, но ситуация в сфере безопасности в мире изменилась, в том числе в связи с кризисом на Украине.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Сирия
США
Украина
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