Пушков призвал договориться с НАТО о поведении в Черном и Балтийском морях

МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что РФ и НАТО следовало бы договориться о "правилах поведения" в Черном и Балтийском морях.

"Думаю, как минимум надо было бы договориться с НАТО о правилах поведения в этих регионах", - сказал Пушков на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" во вторник в Минске.

Он подчеркнул, что если с американской стороной есть договоренности о поведении в воздушном пространстве Сирии, то нет причин, которые могли бы помешать договориться и по поводу поведения в Балтике и Черном море.

"Мы видим, что сегодня разрабатываются планы по увеличению присутствия НАТО в Черном море, проводятся активные маневры недалеко от Калининграда. Это достаточно опасная ситуация", - сказал политик.

Он заметил, что ранее было "молчаливое взаимопонимание" между РФ и НАТО о поведении в этих акваториях, но ситуация в сфере безопасности в мире изменилась, в том числе в связи с кризисом на Украине.