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09.10.2019
Военное обозрение

Китай показал работу мультимедийного шлема пилота вертолёта WZ-10

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В Китае официально сформирована первая эскадрилья из новейших истребителей J-20 китайского производства. В репортаже на одном из каналов ТВ КНР не без пафоса отмечено, что развитие авиации в Китае идёт "колоссальными темпами". При этом в очередной раз добавлено, что тот пусть в развитии военное техники, который Запад проходил не менее полувека, в Китае прошли максимум за 30 лет, а в авиации ещё вдвое меньше (по времени).

Источник изображения: CCTV

Кадр действия боевого модуля при управлении с китайского мультимедийного шлема пилота вертолёта WZ-10

Опубликованы кадры 1-й китайской эскадрильи истребителей 5-го поколения J-20 на одном из военных аэродромов страны.

Можно видеть истребители с повёрнутым передним боковым оперением на разные углы, в том числе и на угол в 90 градусов.

Источник изображения: CCTV

Источник изображения: CCTV

Сообщается, что истребители пятого поколения уже выполняют патрулирование воздушного пространства Китая, в том числе и в районе Южно-Китайского моря.

В сообщениях китайских СМИ рассказывается и о других направлениях развития авиации. Так, демонстрируется работа в мультимедийном шлеме пилота вертолёта WZ-10 (Z-10). Это китайский ударный вертолёт, выполненный в варианте тандемной кабины. Создан он на базе проекта 941 российского КБ "Камов", при этом имея классическую компоновку винтов.

Мультимедийный шлем (ММ-шлем) имеет нашлемную систему целеуказания (НСЦУ) и позволяет учитывать движения головы пилота: в зависимости от этого поворачивать передний модуль с оптико-электронной системой и 23-мм пушкой.



На сегодняшний день на вооружении китайских частей и соединений стоят более 130 таких вертолётов.

Эксперты отмечают, что при тестировании ММ-шлема выявлена "сверхчувствительность" электромеханики к изменению положения шлема.

Если лётчик поворачивает голову в шлеме не идеально ровно в горизонтальной плоскости, то и электромеханика заставляет передний модуль выполнять "лишние" (промежуточные) движения - возникают кратковременные "колебания" ещё и в вертикальной плоскости, что может сказаться на точности стрельбы.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
J-20
Z-10
Компании
Камов
Проекты
941 Акула
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