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09.10.2019
ТАСС

Российские военные строители сдали с начала года более 2 тыс. зданий и сооружений

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Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в 2019 году на эти цели выделили почти 168 млрд рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. зданий и сооружений, возведенных российскими военными строителями, введены в эксплуатацию с начала года. Об этом сообщил во вторник на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На эти цели в текущем году было выделено почти 168 миллиардов рублей", - сказал Шойгу.

По его словам, "на начало октября принято в эксплуатацию 2338 зданий и сооружений, что на 15% больше, чем в прошлом году". К концу декабря их число увеличится до 3751 объекта.

"В 2019 году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей, включая предоставление постоянного и служебного жилья, выплату компенсаций за наем жилья и получение жилья в рамках накопительно-ипотечной системы", - сказал министр.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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