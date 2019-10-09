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Интерфакс-АВН

Военнослужащие очистили в Арктике более 100 тыс. кв километров загрязнённой территории - Шойгу

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Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил работу российских военнослужащих по устранению последствий экологического ущерба в Арктике.

"Наши военнослужащие блестяще справились с поставленной задачей. Очищено свыше 113-ти тысяч квадратных километров загрязнённой территории", - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что решение о привлечении Вооружённых сил к выполнению задач по устранению последствий экологического ущерба в арктической зоне было принято Верховным главнокомандующим в 2014 году.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
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