Более 1,5 трлн рублей выделено на обновление техники Минобороны в 2019г - Шойгу

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Свыше 1,5 трлн рублей выделено в этом году на перевооружение армии и флота, войска уже получили более 2,3 тыс единиц новой техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Более 70% этих средств направлено на серийные закупки современного вооружения и техники. В настоящее время войска получили более 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники", - сказал министр во вторник на селекторном совещании.