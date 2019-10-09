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09.10.2019
Интерфакс-АВН

Более 1,5 трлн рублей выделено на обновление техники Минобороны в 2019г - Шойгу

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Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Свыше 1,5 трлн рублей выделено в этом году на перевооружение армии и флота, войска уже получили более 2,3 тыс единиц новой техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Более 70% этих средств направлено на серийные закупки современного вооружения и техники. В настоящее время войска получили более 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники", - сказал министр во вторник на селекторном совещании.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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