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09.10.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета

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Бомбардировщики Су-34
Бомбардировщики Су-34.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ может заключить контракт на закупку еще одной партии бомбардировщиков Су-34, производство этих самолетов могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщила во вторник газета "Ведомости".

"Подписание нового контракта на Су-34 может состояться в конце 2019 - начале 2020 г.", - сообщила газета, ссылаясь на источник в Минобороны РФ.

Источник в авиапромышленности сказал изданию, что военные готовы приобрести 48 машин.

"Дискуссия идет о том, стоит ли содержать производство полного цикла в Новосибирске или же логичнее перевести сборку на основную площадку "Сухого" - завод в Комсомольске-на-Амуре", - отмечает газета "Ведомости".

Издание напоминает, что Новосибирский авиазавод (НАЗ, "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) построил для Минобороны 132 Су-34, ими вооружены четыре полка. Завод мог ежегодно передавать военным 14-16 бомбардировщиков, но им осталось передать всего четыре машины, пишут "Ведомости".

В пресс-службе ОАК "Интерфаксу" сообщили во вторник, что никаких решений о переносе производства Су-34 пока нет.

"На сегодняшний день нет никаких решений об изменении производственной модели предприятия", - сказали в ОАК.

"Новосибирский авиационный завод работает, выпускает продукцию, выполняет контракты, активно участвует в производственной кооперации по ряду самолетных программ в контуре ОАК. Сегодня доля загрузки завода в рамках межзаводской кооперации - уже более 40% от общего объема производства. Эта доля будет расти, в том числе с учетом реализации программ диверсификации ОПК. С учетом ожидаемого уменьшения ГОЗ, идет проработка различных вариантов развития индустриальной модели ОАК в целом, и места каждого предприятия в этой модели, включая НАЗ", - сказали в корпорации.

Между тем источник в оборонно-промышленном комплексе сказал "Интерфаксу" во вторник, что военные могут подписать контракт не на новую партию Су-34, а на модернизацию находящихся в войсках самолетов.

Бомбардировщик Су-34 (разработан ОКБ "Сухого") предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач воздушной разведки.

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Страны
Россия
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Су-34
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