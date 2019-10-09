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09.10.2019
Военно-промышленный курьер

Трамп попросил Эрдогана быть помягче с курдами и не трогать американцев

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана избегать бесчеловечного отношения к курдам в ходе военной операции на севере Сирии, подготовку к которой ведет Анкара.

Трамп пояснил американским журналистам в Белом доме, что в Сирии Турции не следует предпринимать в отношении курдов "действия, которые были бы бесчеловечными".

Также он предупредил Эрдогана, что турки во время операции "не должны наносить урон  нашим людям".

Президент США заверил, что ранее принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии лишь потому, что не хочет там воевать. "Мы хотим, чтобы наши военные возвращались домой. Это было моим предвыборным обещанием", - пояснил Трамп.

Он повторил мысль, которую ранее сформулировал в твиттере, о том, что не хочет, чтобы США вели "бесконечные войны".

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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