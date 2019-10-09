Администрация Трампа изучает возможность выхода из Договора по открытому небу - председатель комитета
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН («Открытое небо»).
Источник изображения: http://cdn-www.airliners.net/
Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель в своем письме советнику по нацбезопасности президента США Роберту О'Брайену осудил планы администрации Трампа вывести США из Договора по открытому небу.
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