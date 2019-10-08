Сдерживайтесь сами. В России ответили на планы США укрепиться в Черном море

Российские парламентарии и политологи рассказали, зачем США призывают НАТО к стратегии "сдерживания" России в Черном море и кто вне блока может помочь им закрепиться в регионе.

МОСКВА, 7 октября/ Радио Sputnik. Политические эксперты и законодатели раскритиковали стратегию США по "сдерживанию" России и объяснили, почему Вашингтон призывает НАТО усилиться в Черном море и чьими руками он хочет осуществить эти планы.

Ранее эксперты американского аналитического центра RAND Corporation выпустили доклад о стратегии "сдерживания" России в Черном море, где обеспокоились модернизацией Черноморского флота и повышением боеспособности сил Южного военного округа.

Для противодействия "растущему российскому влиянию" в регионе американцы рекомендовали НАТО развернуть системы ПВО и береговые ракетные комплексы в Румынии и Болгарии, а также помогать оборонному развитию Украины и Грузии.

Комментируя доклад, глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал США готовить планы по сдерживанию НАТО, поскольку страны вне этого блока будут только усиливать обороноспособность в ответ на враждебные шаги альянса.

"США стоит начать с разработки плана по сдерживанию НАТО, так как военные базы альянса подбираются все ближе к российским границам. Поэтому закономерно, что наша армия должна быть боеспособной и готовой отразить любую угрозу", – сказал РИА Новости депутат.

Американское "сдерживание" России предусматривает более широкое участие черноморских стран в давлении на Москву, отметил в эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

"США давно лелеют мысль о создании "санитарного кордона" из государств, враждебно настроенных к РФ – от Балтики до Черного моря. США понимают, что в Черном море им трудно конкурировать с Россией, поэтому ... хотят сподвигнуть других игроков к подобной тактике и стратегии – использовать ту же Болгарию, Румынию, Украину, Грузию. Для американцев Черное море – дополнительный регион, где они будут пытаться спровоцировать Россию на какие-либо действия, то есть это точка напряженности", – резюмировал Константин Блохин.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в интервью РИА Новости назвал стратегию "сдерживания" "неприкрытой агрессией со стороны США".

Парламентарий предупредил, что те страны, которые согласятся разместить у себя американские ракеты, проявят недальновидность и окажутся в потенциальной зоне поражения.

В последние годы альянс развернул беспрецедентную активность у границ России, объяснив это необходимостью "сдерживания агрессии".

В начале апреля на встрече в Вашингтоне страны-участницы НАТО согласовали меры поддержки Украины и Грузии в Черном море, которые предусматривают учения, обмен данными и заходы в порты акватории.

Официальная Москва заявляла, что Россия будет соразмерно реагировать на деятельность сил альянса у своих границ.