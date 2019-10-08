Сдерживайтесь сами. В России ответили на планы США укрепиться в Черном море
Российские парламентарии и политологи рассказали, зачем США призывают НАТО к стратегии "сдерживания" России в Черном море и кто вне блока может помочь им закрепиться в регионе.
МОСКВА, 7 октября/ Радио Sputnik. Политические эксперты и законодатели раскритиковали стратегию США по "сдерживанию" России и объяснили, почему Вашингтон призывает НАТО усилиться в Черном море и чьими руками он хочет осуществить эти планы.
Ранее эксперты американского аналитического центра RAND Corporation выпустили доклад о стратегии "сдерживания" России в Черном море, где обеспокоились модернизацией Черноморского флота и повышением боеспособности сил Южного военного округа.
Для противодействия "растущему российскому влиянию" в регионе американцы рекомендовали НАТО развернуть системы ПВО и береговые ракетные комплексы в Румынии и Болгарии, а также помогать оборонному развитию Украины и Грузии.
Комментируя доклад, глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал США готовить планы по сдерживанию НАТО, поскольку страны вне этого блока будут только усиливать обороноспособность в ответ на враждебные шаги альянса.
Американское "сдерживание" России предусматривает более широкое участие черноморских стран в давлении на Москву, отметил в эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в интервью РИА Новости назвал стратегию "сдерживания" "неприкрытой агрессией со стороны США".
Парламентарий предупредил, что те страны, которые согласятся разместить у себя американские ракеты, проявят недальновидность и окажутся в потенциальной зоне поражения.
В последние годы альянс развернул беспрецедентную активность у границ России, объяснив это необходимостью "сдерживания агрессии".
В начале апреля на встрече в Вашингтоне страны-участницы НАТО согласовали меры поддержки Украины и Грузии в Черном море, которые предусматривают учения, обмен данными и заходы в порты акватории.
Официальная Москва заявляла, что Россия будет соразмерно реагировать на деятельность сил альянса у своих границ.
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