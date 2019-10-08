Войти
08.10.2019
РИА Новости Sputnik

Сдерживайтесь сами. В России ответили на планы США укрепиться в Черном море

439
0
0
Военные корабли НАТО в Черном море.
Военные корабли НАТО в Черном море.
Источник изображения: © Flickr / U.S. 6th Fleet

Российские парламентарии и политологи рассказали, зачем США призывают НАТО к стратегии "сдерживания" России в Черном море и кто вне блока может помочь им закрепиться в регионе.

МОСКВА, 7 октября/ Радио Sputnik. Политические эксперты и законодатели раскритиковали стратегию США по "сдерживанию" России и объяснили, почему Вашингтон призывает НАТО усилиться в Черном море и чьими руками он хочет осуществить эти планы.

Ранее эксперты американского аналитического центра RAND Corporation выпустили доклад о стратегии "сдерживания" России в Черном море, где обеспокоились модернизацией Черноморского флота и повышением боеспособности сил Южного военного округа.

Для противодействия "растущему российскому влиянию" в регионе американцы рекомендовали НАТО развернуть системы ПВО и береговые ракетные комплексы в Румынии и Болгарии, а также помогать оборонному развитию Украины и Грузии.

Комментируя доклад, глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал США готовить планы по сдерживанию НАТО, поскольку страны вне этого блока будут только усиливать обороноспособность в ответ на враждебные шаги альянса.

"США стоит начать с разработки плана по сдерживанию НАТО, так как военные базы альянса подбираются все ближе к российским границам. Поэтому закономерно, что наша армия должна быть боеспособной и готовой отразить любую угрозу", – сказал РИА Новости депутат.

Американское "сдерживание" России предусматривает более широкое участие черноморских стран в давлении на Москву, отметил в эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

"США давно лелеют мысль о создании "санитарного кордона" из государств, враждебно настроенных к РФ – от Балтики до Черного моря. США понимают, что в Черном море им трудно конкурировать с Россией, поэтому ... хотят сподвигнуть других игроков к подобной тактике и стратегии – использовать ту же Болгарию, Румынию, Украину, Грузию. Для американцев Черное море – дополнительный регион, где они будут пытаться спровоцировать Россию на какие-либо действия, то есть это точка напряженности", – резюмировал Константин Блохин.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в интервью РИА Новости назвал стратегию "сдерживания" "неприкрытой агрессией со стороны США".

Парламентарий предупредил, что те страны, которые согласятся разместить у себя американские ракеты, проявят недальновидность и окажутся в потенциальной зоне поражения.

В последние годы альянс развернул беспрецедентную активность у границ России, объяснив это необходимостью "сдерживания агрессии".

В начале апреля на встрече в Вашингтоне страны-участницы НАТО согласовали меры поддержки Украины и Грузии в Черном море, которые предусматривают учения, обмен данными и заходы в порты акватории.

Официальная Москва заявляла, что Россия будет соразмерно реагировать на деятельность сил альянса у своих границ.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости Sputnik
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Грузия
Россия
Румыния
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
08.10.2019
Сдержать Россию: американские эксперты предложили свой план
08.10.2019
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
15.07.2019
Порядка 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования после учений
25.01.2016
Нужен заслон в секторе угроз
10.01.2013
Чёрное море: что в январе продемонстрирует Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.10 09:17
  • 2
В США уравняли С-400 и Patriot
  • 08.10 08:53
  • 1
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 08.10 08:30
  • 1
В США предложили способ "сдерживания" России в Черноморском регионе
  • 08.10 02:07
  • 2
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 08.10 01:32
  • 14
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 01:07
  • 1
Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства
  • 08.10 01:04
  • 11
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 08.10 01:00
  • 8
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
  • 08.10 00:08
  • 88
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 07.10 23:04
  • 37
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 22:50
  • 8
Китай раньше России обзавелся сверхзвуковым беспилотником с ПВРД
  • 07.10 22:09
  • 9
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 07.10 20:13
  • 2
Куда приводит свобода: секреты НАТО можно легко найти в интернете
  • 07.10 18:48
  • 114
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 07.10 18:15
  • 1
Эксперт в США: Русские не просто так делают ставку на подлодки, отказываясь от авианосцев