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15.04.2019
Российская газета

НАТО завершил учения Sea Shield 2019 в Черном море

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Учения "Морской щит-2018"
Учения "Морской щит-2018" (Sea Shield 2018).
Источник изображения: nato.int

Корабли НАТО завершили учения Sea Shield 2019 ("Морской щит 2019") в акватории Черного моря. Об этом на своей странице в Twitter написал командующий второй постоянной военно-морской группой (SNMG2) Будевейн Бутс.

При этом командир нидерландского корабля Evertsen опубликовал фото посещения судна президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и начальником Генерального штаба ВС Румынии Николае Чукэ.

"SNMG2 сегодня завершила учения Sea Shield 2019 в Черном море с высокими гостями, - отметил Будевейн Бутс. - Спасибо президенту Йоханнису и генералу Чукэ за ваш визит на корабли.

В маневрах НАТО Sea shield 2019, стартовавших 8 апреля, участвовали корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.

Минобороны РФ заранее подготовилось к контролю над кораблями НАТО во время учений. Для наблюдения в Черное море были направлены разведывательные суда и авиация Черноморского флота. Причем, на ЧФ учения Североатлантического альянса назвали "хорошим фоном" для отработки учебно-боевых задач в условиях реальной обстановки.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит наращивать свое присутствие в акатории Черного моря для давления на Россию и поддержки Украины.


Илья Изотов (Симферополь)

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