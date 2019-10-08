Литва начала получение зенитных ракетных комплексов NASAMS 2

Как сообщило 3 октября 2019 года министерство национальной обороны Литвы, в конце сентября специалисты ВВС Литвы начали приемку и испытания зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS 2, изготовленного для ВВС Литвы на предприятии норвежской группы Kongsberg. Элементы ЗРК, произведенные специально для ВВС Литвы, сперва пройдут заводские испытания, а затем с февраля 2020 года - полигонные испытания, после чего к концу 2020 года обе заказанные батареи ЗРК NASAMS 2 будут доставлены в Литву.

Возимая пусковая установка зенитного ракетного комплекса средней дальности Kongsberg NASAMS 2, предназначенная для Литвы (с) министерство национальной обороны Литвы

Министерство национальной обороны Литвы 26 октября 2017 года подписало в Вильнюсе контракт стоимостью 110 млн евро с норвежской группой Kongsberg на приобретение для литовских вооруженных сил двух батарей зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS 2. По последним сообщениям, каждая батарея будет включать четыре возимые пусковые установки и две возимые РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel. Согласно данным министерства национальной обороны Литвы, основные элементы ЗРК изготавливаются заново, но сами возимые пусковые установки поступят из наличия вооруженных сил Норвегии, с ремонтом и модернизацией. Судя по фотоматериалам, пусковые установки будут транспортироваться на автомобилях с колесной формулой 8х8.

В составе ВВС Литвы ЗРК NASAMS 2 поступят на вооружение дивизиона ПВО (Oro gynybos batalionas), сформировав в его составе две новые батареи. Сейчас дивизион ПВО ВВС Литвы располагает только переносными зенитными ракетными комплексами Stinger (с двухзарядными опорными пусковыми установками), RBS-70 и Grom 2.

ЗРК средней дальности NASAMS (изначально Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, сейчас расшифровывается как National Advanced Surface to Air Missile System), совместно разработан и производится норвежской группой Kongsberg (выступающей интегратором ЗРК) и американской корпорацией Raytheon. Система основывается на комбинации РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel и использования в качестве ЗУР ракет класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным самонаведением семейства AIM-120 AMRAAM. Дальность стрельбы системы в современной конфигурации NASAMS 2 составляет до 25 км, а досягаемость по высоте - до 14-15 км.

Изначально система NASAMS была создана в интересах вооруженных сил Норвегии, и к настоящему времени состоит на вооружении в Норвегии и в небольших количествах в США (где этот ЗРК с 2004 года используется для ПВО Вашингтона). Комплекс также приобретен Нидерландами, Испанией, Чили, Финляндией и Оманом (последний получил системы в 2018 году), и в последнее время, помимо Литвы, заказан также Индонезией, Австралией и Катаром, и выбран для приобретения Венгрией. В июле 2018 года решение о закупке ЗРК NASAMS 2 было принято также правительством Индии.

Возимые пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней дальности Kongsberg NASAMS 2, предназначенные для Литвы (с) министерство национальной обороны Литвы