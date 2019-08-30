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30.08.2019
bmpd.livejournal.com

Возможная закупка Венгрией зенитной ракетной системы NASAMS

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 27 августа 2019 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Венгрии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 180 управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности Raytheon AIM-120C-7 AMRAAM. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 500 млн долл, в поставку войдут также шесть учебных ракет САТМ-120С, сопутствующее оборудование и услуги по технической поддержке и обучению.

Пуск зенитной управляемой ракеты Raytheon AIM-120C AMRAAM из пусковой установки зенитной ракетной системы Kongsberg/Raytheon NASAMS (с) Raytheon

Хотя в уведомлении ракеты AIM-120C-7 AMRAAM отнесены к классу "воздух-воздух", однако одновременно говорится, что в поставку войдет программное обеспечение, совместимое с наземными РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel, приобретение которых запрошено Венгрией по линии проямых коммерческих продаж Direct Commercial Sale (DCS) у производителя.

Таким образом, ракеты AIM-120C-7 AMRAAM предназначены для планируемого к закупке Венгрией наземной зенитной ракетной системы NASAMS производства консорциума американской корпорации Raytheon и норвежской группы Kongsberg РЛС Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel входят в состав ЗРС NASAMS.

Напомним, что о планах Венгрии приобрести американо-норвежскую ЗРС NASAMS стало известно в феврале 2019 года, причем стоимость закупки оценивается примерно в 1 млрд долл. Судя по известным данным, Венгрия выбрала смешанную схему закупки ЗРС NASAMS, с приобретением наземных элементов системы (включая пусковые установки и РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel непосредственно у консорциума Raytheon и Kongsberg, а зенитные ракеты Raytheon AIM-120C-7 AMRAAM - по межправительственному соглашению с США в рамках американского механизма FMS. Ранее именно к такой схеме закупки ЗРС NASAMS прибег, в частности, Катар.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии угрожало заблокировать продажу ЗРС NASAMS Венгрии ввиду разногласий по поводу управления финансовыми вложениями Норвегии в Венгрию через фонды ЕС.

ЗРС средней дальности NASAMS (изначально Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, сейчас расшифровывается как National Advanced Surface to Air Missile System), совместно разработана и производится норвежской группой Kongsberg (выступающей интегратором ЗРС) и американской корпорацией Raytheon. Система основывается на комбинации РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel и использования в качестве ЗУР ракет класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным самонаведением семейства AIM-120 AMRAAM. Дальность стрельбы системы в современной конфигурации NASAMS 2 составляет до 25 км, а досягаемость по высоте - до 14-15 км.

Изначально система NASAMS была создана в интересах вооруженных сил Норвегии, и к настоящему времени состоит на вооружении в Норвегии и в небольших количествах в США (где эта ЗРС с 2004 года используется для ПВО Вашингтона). Система также приобретена Нидерландами, Испанией, Чили, Финляндией и Оманом (последний получил системы в 2018 году), и в последнее время заказана также Литвой, Индонезией, Австралией и Катаром. В июле 2018 года решение о закупке ЗРС NASAMS 2 было принято также правительством Индии.

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