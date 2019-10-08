ВКС России переломили ход войны в Сирии

В результате действий сирийской армии при поддержке ВКС России под контроль законного правительства перешла почти вся территория республики.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, выступая на открытии семинара по международным правилам, регламентирующим проведение военных операций SWIRMO-2019. Фомин напомнил, что российские военнослужащие оказывают помощь официальным сирийским властям в устранении террористической угрозы с 30 сентября 2015 года.

"Законно, в соответствии с требованиями ООН, на основе официального приглашения сирийского правительства Российская Федерация не вмешивалась во внутрисирийский конфликт до тех пор, пока противники Сирии не стали задействовать для борьбы с законным правительством страны потенциал террористических формирований", - сказал он.

Фомин подчеркнул, что если в 2015 году террористы "Исламского государства" (запрещено в РФ) контролировали большую часть территории Сирии, то за прошедшие четыре года в результате действий сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил России под контроль правительства перешла практически вся территория республики.

"На подконтрольных официальному Дамаску территориях в настоящее время проживает около 90 процентов сирийского населения", - сообщил замминистра. По его словам, это позволило сосредоточить основное внимание на вопросах политического урегулирования сирийского кризиса и решения гуманитарных задач, в том числе во взаимодействии с ООН, Международным Комитетом Красного Креста (МККК), Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

"Как результат - созданы условия для работы Конституционного комитета Сирии, восстанавливается мирная жизнь, сирийские граждане, покинувшие свои дома, возвращаются на родину", - отметил Фомин. Он обратил внимание на то, что у российского Центра по примирению враждующих сторон имеются прямые контакты с региональным офисом МККК в Дамаске.

"Взаимодействуем с МККК в доставке гуманитарных грузов, оказании медицинской помощи, возвращении сирийских беженцев и временно-перемещенных лиц в места довоенного проживания. Представители МККК играют важную роль в процессе освобождения противоборствующими сторонами задержанных лиц, поиске пропавших без вести, передаче родственникам тел погибших", - добавил замминистра.