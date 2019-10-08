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08.10.2019
ЦАМТО

Вертолет Ми-17 соответствует требованиям ВВС Филиппин

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Ми-171Е ВВС Аргентины
Ми-171Е ВВС Аргентины.
Источник изображения: © Argentina.gob.ar/CC BY 2.5 AR via Wikimedia Commons

ЦАМТО, 7 октября. Как заявил 3 октября пресс-секретарь МНО Филиппин Арсенио Андолонг, ВВС страны испытывают потребность в вертолетах большой грузоподъемности, которые планируется использовать в операциях по оказанию гуманитарной помощи, а также помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Как сообщает агентство PNA, данное заявление было сделано в ответ на появившиеся сообщения о планах приобретения для ВВС Филиппин 16 транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.

По информации А.Андолонга, в соответствии с независимой внешней политикой правительства и для обеспечения закупки лучших образцов авиатехники на самых выгодных условиях, техническая рабочая группа провела тщательное изучение доступных на рынке платформ, предлагаемых несколькими странами, которые могли бы удовлетворить техническим требованиям ВВС Филиппин.

Как отмечается, начальные исследования показали, что Ми-17 вполне подходит в качестве тяжелого вертолета для ВВС, поскольку обеспечивает возможность перевозки до 34 полностью экипированных военнослужащих или легкие гаубицы.

Кроме того, по оценке рабочей группы, большая вместимость и грузоподъемность также будут иметь важное значение при необходимости доставки персонала для оказания первой помощи, грузов и тяжелого оборудования в удаленные районы для пострадавших от стихийных бедствий.

Как предполагается, рассмотрение данного вопроса будет продолжено после возвращения министра национальной обороны Дельфина Лорензаны из зарубежной поездки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Филиппины
Продукция
Ми-17
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