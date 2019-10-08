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08.10.2019
Военно-промышленный курьер

Лучший образец армейского автомата на сегодняшний день - автомат Калашникова

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Источник изображения: vpk-news.ru

Заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин оценил характеристики автомата Калашникова.

По словам эксперта, Калашников считается лучшим образцом армейского автомата благодаря сильным техническим характеристикам – дальности, скорострельности и надежности.

"Ведь армейское оружие, в отличие от охотничьего и спортивного, эксплуатируется в очень жестких условиях. Это и вода, и грязь, и песок. Автомат Калашникова показал свою высокую надежность и в африканских песках, и в условиях Арктики", - сказал Зайнуллин в эфире телеканала Звезда.

Детали, из которых состоит этот автомат, как и принципы строения, были известны давно, однако Калашникову и его команде удалось настолько удачно скомпоновать эти детали, чтобы он безотказно работал в самых суровых условиях, добавил эксперт.

Автомат Калашникова является общевойсковым оружием, принятым на вооружение в СССР в 1949 году. Сейчас АК и различные его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
Арктика
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