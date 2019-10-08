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08.10.2019
Российская газета

Первую мотогондолу для нового Ту-160М2 собрали на заводе Сухого

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Источник изображения: rg.ru

На новосибирском авиазаводе имени Чкалова собрали первый моторный отсек для обновленного стратегического бомбардировщика Ту-160М2. Об этом написала заводская газета "Взлетная полоса".

Сборку мотоотсека организовали в цехе 43, оборудованном для создания необходимых "Белому лебедю" деталей.

- Отсек полностью создавался по электронной модели. Все оцифровано, сотрудники обучены и переквалифицированы с работы по чертежам на электронную модель, рабочие места оборудованы мощными компьютерами. Поначалу возникали сложности из-за размеров изделия. Все очень большое и тяжелое, пришлось осваивать много новых технологических процессов и инструмента, - рассказал изданию начальник 43-го цеха Евгений Баранов.

После приемки отсека военными представителями готовую деталь извлекли из стапеля и провели дождевание (проверку на герметичность), а затем передали в цех 12 для упаковки и отправки в Казань.

В январе 2018 года Минобороны подписало контракт с казанским авиазаводом имени Горбунова на строительство до 2027 года десяти стратегических ракетоносцев Ту-160М2. По словам военных, "это будет новый самолет в старом корпусе". По известным данным, первый полет бомбардировщика запланирован на 2021 год с поставкой в 2023-м, пишет bmpd.

Новосибирский авиазавод имени Чкалова специализируется на продукции фирмы Сухого. Здесь собирают фронтовые бомбардировщики Су-34, модернизируют Су-24М, изготавливают комплектующие для Су-57. В Новосибирске собран и тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник".


Антон Валагин

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