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08.10.2019
Военное обозрение

Израильский премьер предложил модернизировать систему ПРО "для защиты от иранских ракет"

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На израильском телевидении вышел материал, в котором сообщается об инициативе премьер-министра страны модернизировать систему противоракетной обороны.

Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт о репортаже, вышедшем на телеканале "Кан-11". Репортёры сообщили о том, что Нетаньяху занимается лоббированием модернизации системы ПРО. В общей сложности программа обойдётся израильским налогоплательщикам "в несколько миллиардов шекелей" (оценка "Кан-11"). Для справки: шекель на сегодняшний день торгуется на отметке 18,65 руб.

Из репортажа:

Это станет одним из самых дорогостоящих оборонных проектов Израиля.

В материале отмечено, что Нетаньяху озвучил свою инициативу в ходе заседания военно-политического совета, которое прошло в тель-авивском комплексе "Кирия".

Отмечается, что созданием обновлённой системы ПРО Израиль "сможет защититься от иранских ракет".

Само это заявление приводит к вопросу: значит ли это, что сегодня израильские комплексы не способны защитить страну от тех же иранских ракет?

На телеканале "Кан-11" приведены суждения ряда экономистов, которые заявили, что в случае реализации проекта придётся пойти на сокращение некоторых социальных программ и, возможно, на повышение налогов. Этим, как отмечено, и будет заниматься новый состав израильского правительства, который пока не сформирован.

На данный момент нет сообщений относительно того, что именно вкладывается в понятие "модернизация израильской системы ПРО", нет данных и о том, собирается ли Израиль обойтись своими силами или станет закупать средства ПРО за рубежом.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Иран
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