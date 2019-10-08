Российские военные в 2019 году засекли 30 пусков ракет

Более 30 пусков ракет, в том числе и баллистических, засекли в 2019 году Космические войска Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает в воскресенье, 6 октября, газета "Красная звезда".

"В ходе несения боевого дежурства в этом году специалисты Космических войск ВКС провели более 3 тыс. специальных работ по контролю изменений космической обстановки, обнаружили более 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, провели и обеспечили проведение 16 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур", — отмечает издание.

26 сентября ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк с созданным в интересах Минобороны космическим аппаратом. Отмечается, что пуск прошел в 10:46 мск с площадки №43. Уже через девять минут космический аппарат отделился от третьей ступени ракеты-носителя.