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08.10.2019
Российская газета

Самые опасные российские бомбардировщики назвали в США

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Источник изображения: rg.ru

Большая часть российских бомбардировщиков была разработана и создана еще в советское время. Однако благодаря постоянной модернизации как самих планеров, так и радиоэлектронной "начинки" и вооружения, они представляют собой серьезную силу, с которой приходится считаться.


К такому выводу пришел автор американского издания The National Interest, познакомивший читателей с наиболее опасными российскими бомбардировщиками. В этот список попали Ту-95 "Медведь", Ту-22М, Ту-160 "Белый лебедь" и перспективный самолет ПАК ДА.

Ту-95 был разработан еще в 1950-е годы, его конструктивной особенностью стали мощнейшие турбовинтовые двигатели, имеющие два набора винтов с противоположным вращением. Благодаря ним он остается самым быстрым в мире нереактивным самолетом, при этом его боевая нагрузка может достигать 12 тонн.

Автор статьи отмечает, что мощные двигатели делают Ту-95 слишком громким и более заметным, однако при современном вооружении это не имеет никакого значения. "Медведь" способен нести крылатые ракеты различного типа, в том числе с ядерными боеголовками. К примеру, ракета Х-101 имеет дальность полета до 5 500 километров, что позволяет бомбардировщику атаковать врага вне зоны действия его ПВО. Более того, как уже писала "РГ", многие вероятные цели Ту-95 легко достанет, вообще не покидая воздушное пространство России. А то, что бомбардировщик не оставляет воздушный след, как реактивные самолеты, делает его малозаметным для спутников вероятного противника.

Изюминкой сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М является крыло изменяемой стреловидности, что позволяет ему выполнять боевые задачи в широком спектре высот и скоростей (до 1,88 Маха). Его максимальная бомбовая нагрузка составляет 24 тонны. Интересно также, что в хвостовой части самолета располагается 23-миллиметровая пушка ГШ-23М, которая управляется дистанционно.

Что касается Ту-160, то это "действительно зверь", признает автор, к тому же бомбардировщик стал первым в мире по многим характеристикам, ему принадлежит несколько непревзойденных рекордов. Его бомбовая нагрузка достигает уже 40 тонн, а скорость - 2,05 Маха. Впрочем, в первую очередь это все-таки ракетоносец, способный нести различные типы крылатых ракет большой дальности, в том числе с ядерными боеголовками.

Ну а самым опасным бомбардировщиком России автор материала считает перспективный ракетоносец ПАК ДА, который со временем заменит в ВКС большинство ныне действующих Ту-22М, Ту-95 и Ту-160. ПАК ДА спроектирован по схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий, он станет первым полностью новым бомбардировщиком, созданным в нашей стране в постсоветский период. Выкатка опытного образца намечена на 2021-2022 годы.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ГШ-23
СПМ-3 Медведь
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Х-101
Проекты
ПАК ДА
Ядерный щит
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