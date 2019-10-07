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07.10.2019
Интерфакс-АВН

Мадуро остался доволен переговорами с Борисовым и ожидает реализации новых проектов

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент Венесуэлы: военно-техническое сотрудничество с РФ проходит "отлично"

Мадрид. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об успешном обсуждении всех вопросов двустороннего сотрудничества в РФ во время визита в Каракас российского вице-премьера Юрия Борисова.

"Мы изучили все вопросы, касающиеся сотрудничества и совместной работы. Речь идет о военной сфере, об экономике и ряде сфер, которые вызывают общий интерес. Мы начнем новые проекты с участием российских компаний", - написал он в воскресенье в своем твиттере.

Кроме того, выступая перед журналистами, Мадуро заявил, что военно-техническое сотрудничество с РФ проходит "отлично". Он сообщил о продлении тех соглашений в сфере ВТС, которые в этом нуждались.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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