Мадуро остался доволен переговорами с Борисовым и ожидает реализации новых проектов

Президент Венесуэлы: военно-техническое сотрудничество с РФ проходит "отлично"

Мадрид. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об успешном обсуждении всех вопросов двустороннего сотрудничества в РФ во время визита в Каракас российского вице-премьера Юрия Борисова.

"Мы изучили все вопросы, касающиеся сотрудничества и совместной работы. Речь идет о военной сфере, об экономике и ряде сфер, которые вызывают общий интерес. Мы начнем новые проекты с участием российских компаний", - написал он в воскресенье в своем твиттере.

Кроме того, выступая перед журналистами, Мадуро заявил, что военно-техническое сотрудничество с РФ проходит "отлично". Он сообщил о продлении тех соглашений в сфере ВТС, которые в этом нуждались.