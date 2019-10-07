План ЕС по стимулированию космической отрасли вызывает гнев Белого дома

Скотт Пейс, исполнительный директор Национального космического совета США, выступил с завуалированным предупреждением, которое было адресовано Европейскому Союзу. Угроза связана с новым европейским планом по стимулированию космической промышленности континента.

Источник изображения: topwar.ru

Подчеркивая "необходимость трансатлантического сотрудничества в космосе перед лицом растущих угроз", Пейс призвал Евросоюз не создавать проекты по освоению космоса и закупкам, которые бы блокировали участие в них не входящих в ЕС союзников по НАТО. Несмотря на использование в обращении дипломатического кода, предупреждение прозвучало достаточно ясно: не делайте этого, или администрация Трампа вынуждена будет отреагировать.

По словам чиновника, могут появиться новые возможности для "НАТО и ЕС в координации развития космического потенциала", но только в том случае, если Европейский Союз "правильно структурирует" свои собственные космические программы. Далее он повторил сделанные недавно совместные заявления двух организаций о том, что обе структуры должны иметь доступ к инициативам, разработанным каждой организацией, при этом они должны оставаться "согласованными, совместимыми" и "доступными для обеих организаций".

Возможно, что более важно, эти обязательства должны поощрять максимально возможное участие союзников по НАТО, которые не являются членами ЕС, в оборонных инициативах Евросоюза.

- подчеркнул Пейс. Эти принципы, по словам американца, применимы и к космическим программам. Стоит отметить, что Албания, Исландия, Норвегия и Турция являются членами НАТО, но не Евросоюза.

Комментарии прозвучали в связи с тем, что Еврокомиссия планирует провести слушания по утверждению кандидатуры Сильвии Гулар, выдвинутой Францией для наблюдения за амбициозным новым Планом расширения экономической и политической поддержки развития оборонной и космической промышленности Европы. План, который включает в себя создание нового директората по космосу и обороне, а также нацеленный на приток инвестиций из ЕС, все больше привлекает внимание администрации Трампа. Белый дом считает план протекционистским, и рассматривает ситуацию как негативную, ожидая ограничений на доступ на перспективный рынок американских компаний.

В своей новой роли Гулар будет отвечать за реализацию и надзор за космической политикой ЕС, коллективными инвестициями и программами на сумму в 16 млрд евро. Она также будет отвечать за новый Европейский оборонный фонд в размере 13 миллиардов евро, который предполагает инвестиции в промышленность стран Евросоюза.