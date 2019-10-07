Устройства вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" в перспективе дополнят функциональностью для оформления европротокола

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - АО "ГЛОНАСС" предприняло ряд шагов в области нормативного регулирования упрощенной регистрации ДТП с использованием европротокола, сообщает пресс-служба компании.

"Экспертами АО "ГЛОНАСС" совместно с ведущими автопроизводителями также проработан вопрос выпуска автомобилей с устройствами вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", наделенными функциональностью технических средств контроля (ТСК)", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По информации пресс-службы, устанавливаемые в настоящее время в автомобилях устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) системы "ЭРА-ГЛОНАСС" функционируют только в части осуществления экстренного вызова и информирования экстренных оперативных служб о координатах дорожного происшествия. Для оформления европротокола этих данных недостаточно, поэтому использовать кнопку SOS установленного на транспортное средство УВЭОС для оформления европротокола и передачи данных в АИС "ОСАГО" нельзя.

"Необходимо дополнительно установить в автомобиль технические средства контроля, которые позволят восстановить все обстоятельства произошедшего, предоставив расширенный пакет данных: трек движения автомобиля и профиль ускорений или замедлений в ходе столкновения по трем осям. Технические средства контроля или УВЭОС с расширенным функционалом запишут эту информацию в виде 10-минутного закольцованного трека. Далее эти данные дополнятся контрольной информацией, позволяющей проверить, что они не подделаны, и будут переданы в некорректируемом виде", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что только при соблюдении вышеперечисленных условий попавший в ДТП пользователь сможет, нажав кнопку SOS, инициировать отправку зафиксированных в автоматическом режиме данных об обстоятельствах, предшествующих ДТП. Сразу же будет активирована передача трека, графика ударных нагрузок и координат ДТП в систему "ЭРА-ГЛОНАСС", затем эта информация уйдет в РСА и страховую компанию. Получив данные движения и параметры удара, страховая компания поймет степень возможных повреждений автомобиля.

"Предполагается, что вскоре самые массовые модели автомобилей будут поступать в продажу уже оборудованными УВЭОС с расширенной функциональностью", - сказано в сообщении.

Отмечается, что даже в этом случае услуга оформления ДТП по европротоколу с помощью УВЭОС будет для автовладельца добровольной, для ее активации нужно будет подписать договор при покупке автомобиля или при оформлении полиса ОСАГО. А владельцы подержанных машин смогут установить ТСК за свой счет и при необходимости воспользоваться функциями европротокола.