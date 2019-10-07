Войти
07.10.2019
Интерфакс-АВН

Устройства вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" в перспективе дополнят функциональностью для оформления европротокола

282
0
0
ЭРА ГЛОНАСС
Система ЭРА ГЛОНАСС.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - АО "ГЛОНАСС" предприняло ряд шагов в области нормативного регулирования упрощенной регистрации ДТП с использованием европротокола, сообщает пресс-служба компании.

"Экспертами АО "ГЛОНАСС" совместно с ведущими автопроизводителями также проработан вопрос выпуска автомобилей с устройствами вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", наделенными функциональностью технических средств контроля (ТСК)", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По информации пресс-службы, устанавливаемые в настоящее время в автомобилях устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) системы "ЭРА-ГЛОНАСС" функционируют только в части осуществления экстренного вызова и информирования экстренных оперативных служб о координатах дорожного происшествия. Для оформления европротокола этих данных недостаточно, поэтому использовать кнопку SOS установленного на транспортное средство УВЭОС для оформления европротокола и передачи данных в АИС "ОСАГО" нельзя.

"Необходимо дополнительно установить в автомобиль технические средства контроля, которые позволят восстановить все обстоятельства произошедшего, предоставив расширенный пакет данных: трек движения автомобиля и профиль ускорений или замедлений в ходе столкновения по трем осям. Технические средства контроля или УВЭОС с расширенным функционалом запишут эту информацию в виде 10-минутного закольцованного трека. Далее эти данные дополнятся контрольной информацией, позволяющей проверить, что они не подделаны, и будут переданы в некорректируемом виде", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что только при соблюдении вышеперечисленных условий попавший в ДТП пользователь сможет, нажав кнопку SOS, инициировать отправку зафиксированных в автоматическом режиме данных об обстоятельствах, предшествующих ДТП. Сразу же будет активирована передача трека, графика ударных нагрузок и координат ДТП в систему "ЭРА-ГЛОНАСС", затем эта информация уйдет в РСА и страховую компанию. Получив данные движения и параметры удара, страховая компания поймет степень возможных повреждений автомобиля.

"Предполагается, что вскоре самые массовые модели автомобилей будут поступать в продажу уже оборудованными УВЭОС с расширенной функциональностью", - сказано в сообщении.

Отмечается, что даже в этом случае услуга оформления ДТП по европротоколу с помощью УВЭОС будет для автовладельца добровольной, для ее активации нужно будет подписать договор при покупке автомобиля или при оформлении полиса ОСАГО. А владельцы подержанных машин смогут установить ТСК за свой счет и при необходимости воспользоваться функциями европротокола.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
ЕвроПРО
Похожие новости
22.10.2015
Военные эксперты: испытания ПРО США - попытка "припугнуть" Россию
19.06.2015
Сеть станций высокоточного позиционирования НП "ГЛОНАСС" и НПК "ИГС" стала крупнейшей в России
06.05.2013
Точный сигнал
30.05.2012
Белорусский ТВД российской антиПРО
31.12.2011
Десять главных военных событий 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:06
  • 33
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 02:27
  • 8
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 07.10 01:14
  • 1
Патрушев призвал подготовить новые меры господдержки диверсификации в ОПК
  • 07.10 00:45
  • 1
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 06.10 22:38
  • 3
Британская армия вступает в "гибридный конфликт" с Россией
  • 06.10 22:25
  • 4
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 06.10 21:49
  • 16
Рогозин заявил, что проект корабля Starship компании Илона Маска выполним лишь на 20%
  • 06.10 16:54
  • 2
США проведут испытания грузовых беспилотников для морпехов
  • 06.10 11:22
  • 4
Мексиканцы нашли замену российским «суперджетам»
  • 05.10 19:26
  • 3
Рогозин: NASA потребуются полеты на кораблях России из-за сдвига испытаний Crew Dragon
  • 05.10 15:48
  • 83
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 05.10 11:05
  • 1
В Крыму загорелся военный корабль
  • 05.10 10:56
  • 1
Кошмарный сон наяву: почему генералы НАТО так боялись гвардию 5-го корпуса
  • 05.10 10:42
  • 8
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 05.10 09:54
  • 10
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании