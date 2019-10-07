Патрушев призвал подготовить новые меры господдержки диверсификации в ОПК

Секретарь Совбеза РФ также выступил за адресное решение имеющихся у предприятий проблем

ТУЛА, 4 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает целесообразным подготовить новые меры господдержки диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе. Об этом он заявил на выездном совещании в пятницу в Туле по вопросам безопасности в Центральной России.

"Целесообразно подготовить новые дополнительные меры государственной поддержки выпуска гражданской продукции, адресно решать имеющиеся у предприятий проблемы. Прошу глав субъектов Федерации [Центрального федерального] округа подключиться к этой работе", - сказал Патрушев.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин отметил важность участия оборонных предприятий в реализации национальных проектов, в рамках которых сформирован спрос более чем на 5,5 тыс. товаров отечественного производства. "Прошу Минпромторг России, министерства и ведомства, ответственные за реализацию национальных проектов, оказать помощь предприятиям ОПК округа", - обратился секретарь Совбеза к участникам совещания. Он также отметил, что выводу гражданской продукции оборонных предприятий на российский и зарубежные рынки должна способствовать активизация работы НПО "Конверсия", которое было образовано госкорпорацией "Ростех" и ВЭБ.РФ.

По словам Патрушева, в настоящее время объем выпуска гражданской продукции на 586 оборонных предприятиях ЦФО составляет в среднем 20,2%, многие из них уже активно используют предоставленные государствам гарантии, преференции и субсидии для диверсификации производства. В частности, секретарь Совбеза РФ назвал заслуживающим распространения опыт "Туламашзавода", где наряду с военным производством представлена также широкая линейка продукции гражданского назначения.

"Вместе с тем, ряд оборонных предприятий в [Центральном федеральном] округе не имеет достаточных финансовых и технологических возможностей для полноценного участия в диверсификации. Ситуация осложняется их закредитованностью, недостаточностью собственных оборотные средств, зависимостью от иностранных компонентов и материалов, слабой компетентностью менеджмента в сфере коммерческого маркетинга", - продолжил Патрушев. Он попросил участников совещания представить предложения по системному решению этих проблем.

Патрушев напомнил, что, согласно поставленной президентом РФ задаче, доля гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году должна составить не менее 30%, а к 2030 году - 50%.