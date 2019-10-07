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07.10.2019
Российская газета

Находили по дыму: как Миг-21 сбивали F-4 Phantom

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Военные историки до сих пор спорят, кто победил в небе Вьетнама 40 лет назад: советские истребители МиГ-21 или американские F-4 Phantom. Самолеты представляли разные авиационные школы: огромным тяжеловооруженным "Фантомам" противостояли юркие стремительные МиГи.

Двухместный F-4 весил почти 19 тонн, Длина истребителя более 20 метров, размах крыльев 12 метров. 10-тонный МиГ-21 с 8-метровым крылом выглядел на его фоне малышом. Но это была весьма грозная малютка: потрясающая маневренность и малая заметность - тонкий силуэт истребителя терялся в мешанине воздушного боя, - делали самолет очень грозным противником для неповоротливого Phantom.

У того были свои преимущества: два летчика могли одновременно вести наблюдение за обстановкой, маневрировать и управлять оружием. Стандартно на F-4 подвешивали шесть-восемь ракет "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow или AIM-9 Sidewinder. МиГ нес всего две ракеты АА-2, но у него была 23-миллиметровая пушка, показавшая себя весьма ценным средством поражения в ближнем бою. Настолько ценным, что после вьетнамской войны американцы также оснастили Phantom шестиствольной пушкой Vulcan.

Обычной тактикой МиГов было нападение сверху на эскадрильи американских бомбардировщиков, сопровождаемые истребителями. Используя превосходство в скорости, вьетнамские самолеты пикировали сквозь американский строй, попутно поражая несколько самолетов, затем разворачивались и растаскивали американцев на индивидуальные схватки. F-4 был хорошо заметен из-за больших размеров и струй дыма, которые выпускали его двигатели, пишет National Interest.

Счет в небе Вьетнама оказался в пользу МиГов: 103 сбитых F-4 против 66 МиГ-21.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
9M14 Малютка
AIM-9
F-4
МиГ-21
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