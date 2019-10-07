Крупный недостаток танка Т-14 "Армата", который придется устранять

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

У новейшего российского танка "Армата" есть один удивительный недостаток - очевидно слабое пулеметное вооружение.

Танк вооружен мощной 125-мм пушкой, в то же время у него всего лишь один 7,62-мм пулемет ПКТМ, что явно недостаточно. Опыт же локальных войн показал: чем больше пулеметов, тем лучше.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Например, после первой чеченской доводилось беседовать с офицерами-танкистами, которые после боев в Грозном хотели, чтобы на машинах были установлены дистанционно-управляемые пулеметы командиров, а в распоряжении механиков-водителей находись смонтированные впереди в надгусеничных полках курсовые ПКТМ.

Конечно, они понимали, что из такого оружия реально было трудно куда-нибудь попасть, но психологический эффект точно был огромным, а это сказывается на шансах выжить в реальном бою.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Можно упомянуть, что на российском танке Т-90МС вначале кроме спаренного 7,62-мм был также установленный на башне ПКТМ, однако после испытаний его заменили на 12,7-мм "Корд МТ" (6П49МТ). У новейшей самоходки 2С35 "Коалиция-СВ" также смонтировано аналогичное оружие. Лишь Т-14 по-прежнему демонстрируется в таком "облегченном" виде, но все равно это недостаток придется устранять, и чем раньше это произойдет, тем будет лучше.

Лев Романов