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07.10.2019
Вестник Мордовии

Крупный недостаток танка Т-14 "Армата", который придется устранять

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Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

У новейшего российского танка "Армата" есть один удивительный недостаток - очевидно слабое пулеметное вооружение.

Танк вооружен мощной 125-мм пушкой, в то же время у него всего лишь один 7,62-мм пулемет ПКТМ, что явно недостаточно. Опыт же локальных войн показал: чем больше пулеметов, тем лучше.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Например, после первой чеченской доводилось беседовать с офицерами-танкистами, которые после боев в Грозном хотели, чтобы на машинах были установлены дистанционно-управляемые пулеметы командиров, а в распоряжении механиков-водителей находись смонтированные впереди в надгусеничных полках курсовые ПКТМ.

Конечно, они понимали, что из такого оружия реально было трудно куда-нибудь попасть, но психологический эффект точно был огромным, а это сказывается на шансах выжить в реальном бою.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Можно упомянуть, что на российском танке Т-90МС вначале кроме спаренного 7,62-мм был также установленный на башне ПКТМ, однако после испытаний его заменили на 12,7-мм "Корд МТ" (6П49МТ). У новейшей самоходки 2С35 "Коалиция-СВ" также смонтировано аналогичное оружие. Лишь Т-14 по-прежнему демонстрируется в таком "облегченном" виде, но все равно это недостаток придется устранять, и чем раньше это произойдет, тем будет лучше.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Армата
Корд
ПКТМ
Т-90 "Владимир"
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