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04.10.2019
Военно-промышленный курьер

"Воплощение самых передовых инженерных идей и конструкторских разработок" сошел со стапеля

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Комсомольске-на-Амуре состоялся вывод из цеха построенного для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

Как сообщили в Минобороны РФ, корабль является воплощением самых передовых инженерных идей и конструкторских разработок.

Корвет назван в память о матросе Тихоокеанского флота Алдаре Цыденжапове, который ценой своей жизни спас при пожаре эсминец "Быстрый" и 348 членов экипажа на Амурском судостроительном заводе.

"Судостроители завершили стапельный период постройки корвета - многоцелевого сторожевого корабля ближней зоны навигации, заложенного летом 2015 года", - отметили в военном ведомстве.

Корвет ждут достроечные работы и государственные ходовые испытания, после чего 2020 году он будет передан в состав Тихоокеанского флота.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
ТОФ
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