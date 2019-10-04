"Воплощение самых передовых инженерных идей и конструкторских разработок" сошел со стапеля

В Комсомольске-на-Амуре состоялся вывод из цеха построенного для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

Как сообщили в Минобороны РФ, корабль является воплощением самых передовых инженерных идей и конструкторских разработок.

Корвет назван в память о матросе Тихоокеанского флота Алдаре Цыденжапове, который ценой своей жизни спас при пожаре эсминец "Быстрый" и 348 членов экипажа на Амурском судостроительном заводе.

"Судостроители завершили стапельный период постройки корвета - многоцелевого сторожевого корабля ближней зоны навигации, заложенного летом 2015 года", - отметили в военном ведомстве.

Корвет ждут достроечные работы и государственные ходовые испытания, после чего 2020 году он будет передан в состав Тихоокеанского флота.